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У Полтаві змія вкусила дитину на вулиці: що робити в таких ситуаціях

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Полтава, Субота 29 травня 2021 08:58
У Полтаві змія вкусила дитину на вулиці: що робити в таких ситуаціях Фото: змія вкусила дівчинку в Полтаві (pixabay.com)
Автор: Володимир Костирін

У Полтаві змія вкусила дитину на вулиці, після чого постраждалу маленьку дівчинку госпіталізували. Медики оцінюють стан малечі як середньої тяжкості.

Про це передали в прес-службі ДСНС у Полтавській області.

Рятувальники уточнили, що інцидент стався вдень 27 травня. Постраждалу дитину з попереднім діагнозом - укус змії, доставили в приймальне відділення КП "Дитяча міська клінічна лікарня Полтавської міської ради".

Плазун напав на дівчинку на околиці міста на вулиці Чернігівська недалеко від Полтавського автоагрегатного заводу.

Яка саме це була змія - невідомо.

У ДСНС звернули увагу, що в теплу погоду під час відпочинку на природі збільшується можливість зустрічі з отруйною змією. На території Полтавської області зазвичай це буває гадюка.

Рятувальники також розповіли, що потрібно робити при укусі змій, яка небезпека проникнення отрути в організм людини, і як убезпечити себе від нападу гадів.

Небезпека укусу змії

Укус змії може мати дуже серйозні наслідки, оскільки отрута швидко вражає життєво важливі системи організму людини:

  • серцево-судинну,
  • кровотворну,
  • нервову.

В укушеного вже через пів години наступають загальні ознаки отруєння:

  • слабкість,
  • головний біль,
  • блювота,
  • задишка,
  • запаморочення,
  • з'являється набряклість тканин,
  • запалення лімфатичних вузлів.

Де водяться змії, профілактика укусу

Зустріти змій висока ймовірність в заболочених місцях, болотах, у зарослих озер і ставків. Вони ховаються в старих пнях, в стогах сіна, під камінням або стовбурами дерев. Тому ці предмети краще не чіпати голою рукою, а користуватися палицею.

Особливо уважним треба бути в покинутих кар'єрах, серед кам'яних руїн, в розваленій хатині - змії іноді селяться на місцях, залишених людиною.

Всі, хто відправляються в райони, де багато отруйних змій, повинні мати щільні штани та високе взуття. Значною мірою оберігає від укусу грубі вовняні шкарпетки.

Перша допомога при укусі змії

У перші хвилини після укусу варто спробувати відсмоктати частину отрути з рани. Дуже важливо цю кров'янисту рідину відразу ж спльовувати! Відсмоктувати отруту не можна робити людям, у яких в роті є виразки та ранки!

Потім з підручних матеріалів на уражену кінцівку накладають шину і вживають заходів для екстреного транспортування потерпілого в лікарню.

На місце укусу в цей час рекомендується класти холод, давати якомога більшу кількість рідини, щоб зменшити концентрацію отрути в організмі та сприяти виділенню з сечею.

Рятувальники наголошують, що раніше існувала думка про необхідність припікань, надрізів, накладення джгута - зараз же така думка вважається неправильною і навіть шкідливою!

Якщо є шприц і ліки для ін'єкцій, то найбільш радикальним методом лікування буде миттєве введення протиотрут сироватки, а також серцево-судинних засобів.

Раніше повідомлялося, що під Запоріжжям через укус змії у дитини розвинулася гангрена, позаяк лікарі запізнилися з сироваткою.

Також ми писали про те, що мешканці будинку в центрі Харкова страждають від навали змій, які вилазять з щілин, і потім пробираються в під'їзд і навіть у квартири.

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