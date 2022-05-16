ru ua
Пн, 16 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Києві продовжили час продажу алкоголю в барах і ресторанах

Новость на русском →
Київ, Понеділок 16 травня 2022 11:11
У Києві продовжили час продажу алкоголю в барах і ресторанах Фото: перший заступник голови КМДА Микола Поворозник (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

З понеділка, 16 травня, в Києві продовжили час продажу алкогольних напоїв в барах і ресторанах. Тепер алкоголь можна буде замовити в закладі з 11: 00 до 22: 00.

Про це заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації.

"Місто зацікавлене у надходженні коштів до бюджету столиці, а це можливо тільки при максимальній відкритості ведення бізнесу", - зазначив він.

При цьому продаж алкоголю в магазинах можливий лише з 11: 00 до 16: 00.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві можуть ввести заборону на продаж алкогольних напоїв.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ КМДА
NEWS
У Зеленського назвали рецепт перемоги над Росією вже цього року
У Зеленського назвали рецепт перемоги над Росією вже цього року
DAILY
"Путіну люди не потрібні". Як війна змінила Одесу і чим живе місто біля моря
Ростислав Шаправський, Владислав Красінський "Путіну люди не потрібні". Як війна змінила Одесу і чим живе місто біля моря