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У Києві та області запускають відеофіксацію порушень на дорогах

Новини » Політика     12.03.2020 - 11:56
У Києві та області запускають відеофіксацію порушень на дорогах
Ілюстративне фото (twitter.com/salajean)

Система буде працювати у тестовому режимі до 1 травня

У Києві та Київській області запускають відеофіксацію порушень правил дорожнього руху. Презентація системи пройшла у Міністерстві внутрішніх справ України за участю президента Володимира Зеленського, передає Офіс президента.

За словами міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова, відомство відсьогодні запускає Аналітичний центр безпеки дорожнього руху.

"Це фінальний крок для запровадження автоматичної відеофіксації порушень ПДР", - зазначив він.

За словами заступника міністра МВС Антона Геращенка, 40% ДТП стається через перевищення швидкісного режиму.

"У нас на сьогодні встановлено 20 камер в Києві й до 1 травня буде встановлено ще 30 камер в Київській області. Ці камери встановлені в місцях, де за статистикою гинуло найбільше наших громадян... З 1 травня кожен, хто буде перевищувати швидкість, буде отримувати повідомлення про штраф", - заявив Геращенко.

Презентація системи фіксації адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху.

Презентація системи фіксації адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху.

Опубліковано Офіс Президента України Четвер, 12 березня 2020 р.

Він уточнив, що до 1 травня система буде працювати у тестовому режимі, і з цього числа порушники почнуть отримувати штрафи. Зеленський, своєю чергою, назвав ситуацію на дорогах з порушеннями ПДР "війною всередині країни".

"Безпека людей залежить в цьому випадку тільки від нас. Цим я хочу сказати, що відеофіксація - це тільки початок. Потрібно впроваджувати відеофіксацію не тільки в Києві і області, ми хочемо, щоб вона була по всій території України. При всій повазі, Київ - це не вся Україна", - заявив він і висловив надію, що найближчим часом система буде впроваджена по всій країні.

Нагадаємо, Аваков анонсував запуск системи відеофіксації порушень ПДР ще рік тому. Тоді ж він заявляв, що для запуску системи відеофіксації вже майже все готово.

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