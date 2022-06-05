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Зеленський доручив розглянути заборону феєрверків на час воєнного стану

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Київ, Неділя 05 червня 2022 22:16
Зеленський доручив розглянути заборону феєрверків на час воєнного стану Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів розглянути можливість заборони петард і феєрверків під час воєнного стану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідь президента на відповідну петицію.

У відповіді йдеться, що використання петард, феєрверків та іншої піротехніки в умовах воєнного стану провокує стрес і дискомфорт в українців, а також частково створює загрози їхньому життю і здоров'ю.

Зеленський також підтримав ідею врегулювати застосування піротехніки під час воєнного стану на законодавчому рівні. Він підкреслив, що вирішення таких питань належить до сфери діяльності Національної поліції.

"Враховуючи викладене, електронна петиція направлена до Кабінету міністрів України з проханням розглянути відповідно до вимог чинного законодавства та вжити необхідних заходів реагування", - додав президент.

Нагадаємо, днями в Одесі ввечері пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Як виявилося, порушники влаштували салют з феєрверків, що налякало місцевих жителів.

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