У Києві після вибуху спалахнула електростанція: фото та відео з місця НП

У Києві пожежа на електростанції (колаж: РБК-Україна, фото: Обозреватель)

У Києві спалахнула пожежа на електростанції Лівому березі

У Києві спалахнула пожежа на електростанції по вулиці Ревуцького, 40 на Харківському масиві. За словами очевидців, перед пожежею було чутно сильний вибух. Фото і відео з місця подій - у матеріалі Styler.

Займання сталося в понеділок, 14 квітня. Про це повідомляє Київ Оперативний у Facebook.

"Прямо зараз горить електростанція на Ревуцького Очевидці стверджують, що перед пожежею було чути сильний вибух", - сказано на сторінці.

Прямо зараз горить електростанція на Ревуцького. Очевидці стверджують, що перед пожежею було чути сильний вибух. Опубліковано Київ Оперативний Вівторок, 14 квітня 2020 р.

У Києві горить електростанція біля метро Харківська (відео: facebook.com/KyivOperativ)

Рятувальники працюють на місці подій, але вогонь продовжує розростатися.

"У нас є інформація про вибух. Нам відомо, що підстанція горить. Дві хвилини тому (11:50) ДТЕК "Київські електромережі" надали нам допуск. В даний час подано ствол на гасіння пожежі. Тому зараз все швидко погасять", - зазначили в ДСНС, пише Обозреватель.

У Києві спалахнула пожежа на електростанції (фото: Обозреватель)

Раніше стало відомо, коли в Києві буде найвища концентрація радіоактивного цезію від пожеж у Чорнобильській зоні відчуження.