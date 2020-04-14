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В Киеве после взрыва загорелась электростанция: фото и видео с места ЧП

STYLERПроисшествия    14.04.2020 - 12:32
В Киеве после взрыва загорелась электростанция: фото и видео с места ЧП
В Киеве пожар на электростанции (коллаж: РБК-Украина, фото: Обозреватель)

В Киеве вспыхнул пожар на электростанции Левом берегу

В Киеве вспыхнул пожар на электростанции по улице Ревуцкого, 40 на Харьковском массиве. По словам очевидцев, перед пожаром был слышен сильный взрыв. Фото и видео с места событий - в материале Styler.

Возгорание случилось в понедельник днем, 14 апреля. Об этом сообщает Киев Оперативный в Facebook.

"Прямо сейчас горит электростанция на Ревуцкого Очевидцы утверждают, что перед пожаром было слышно сильный взрыв", - сказано на странице.

Прямо сейчас горит электростанция на Ревуцкого. Очевидцы утверждают, что перед пожаром было слышно сильный взрыв.

Опубліковано Киев Оперативный Вівторок, 14 квітня 2020 р.

В Киеве горит электростанция возле метро Харьковская (видео: facebook.com/KyivOperativ)

Спасатели работают на месте событий, но огонь продолжает разрастаться.

"У нас есть информация о взрыве. Нам известно, что подстанция горит. Две минуты назад (в 11:50) ДТЭК "Киевские электросети" предоставили нам допуск. В настоящее время подан ствол на гашение пожара. Поэтому сейчас все быстро погасят", - отметили в ДСНС, пишет Обозреватель.

В Киеве после взрыва загорелась электростанция: фото и видео с места ЧПВ Киеве после взрыва загорелась электростанция: фото и видео с места ЧП

В Киеве вспыхнул пожар на электростанции (фото: Обозреватель)

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