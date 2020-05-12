В Києві злетіли ціни на таксі після ослаблення карантину: виїхати неможливо

Таксі в Києві сильно подорожчало після ослаблення карантину (колаж: РБК-Україна)

У Києві сильно подорожчали послуги таксі після того, як був ослаблений карантин

У Києві сильно подорожчало таксі після ослаблення карантину з 11 травня. У службі одного з перевізників кажуть, що ціна злетіла автоматично через величезний попит на послугу в перший робочий день, 12 травня.

Вартість пасажироперевезення зросла станом на 9:00 12 травня буквально вдвічі. Напрямок, який ще тиждень тому в цей же час доби вартував 55-65 грн, сьогодні вже оцінюється в 110-130 грн. Це за відстань близько 5 кілометрів і час в дорозі до 10 хвилин (пробок по цьому маршруту майже не буває).

При цьому виїхати вчасно практично неможливо. Машини замовлення не приймають, їдуть дуже довго, оператору додзвонитися вкрай складно.

У службі одного з перевізників Styler відповіли, що з ослабленням карантину це не пов'язано, а пов'язано з великим попитом на таксі в цей час. На питання, чому в цей же час доби вартість раніше була нижчою, в службі таксі відповіли, що ціна автоматично збільшилася через великий попит.

Тим не менше, там підтвердили, що збільшення кількості пасажирів ймовірно пов'язане з тим, що після ослаблення карантину зросла кількість робочих місць і бажаючих доїхати туди.

Зазначимо, що після введення карантину 12 березня, багато перевізників сподівались, що вартість послуги різко зросте через зупинку транспорту. Але так не сталося - попит навпаки впав. І буквально до вчорашнього дня, багато перевізників навіть пропонували знижки і готові були працювати майже "за бензин".

Нижче список закладів, які відновили свою роботу з 11 травня.

Фото: facebook.com/moz.ukr

Раніше ми писали, що у Києві з 12 травня запустять додаткові транспортні маршрути, але вони, знову ж таки, будуть працювати за спецперепустками. Про повноцінний запуск транспорту мова поки не йде.

Рішення уряду через зупинку громадського транспорту багато хто критикує. Зокрема, Уляна Супрун каже, що транспорт зупиняли лише в Ухані і частково - Хорватії. А крім відновлення роботи багатьох закладів, в Кабміні повинні були подумати, як працівникам тих же перукарень до цієї роботи добиратися.

Віктор Ляшко каже, що транспорт зупинили не тому, що він міг стати джерелом поширення коронавіруса, а щоб зупинити міграцію населення і пов'язану з нею загрозу розповсюдження хвороби.