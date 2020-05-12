В Киеве взлетели цены на такси после ослабления карантина: уехать невозможно

Такси в Киеве сильно подорожало после ослабления карантина (коллаж: РБК-Украина)

В Киеве сильно подорожали услуги такси после того, как был ослаблен карантин

В Киеве сильно подорожало такси после ослабления карантина с 11 мая. В службе одного из перевозчиков говорят, что цена взлетела автоматически из-за огромного спроса на услугу в первый рабочий день, 12 мая.

Стоимость пассажироперевозки выросла по состоянию на 9:00 12 мая буквально вдвое. Направление, которое еще неделю назад в это же время суток стоило 55-65 грн, сегодня уже оценивается в 110-130 грн. Это за расстояние около 5 километров и время в пути до 10 минут (пробок по этому маршруту почти не бывает).

При этом уехать вовремя практически невозможно. Машины заказы не принимают, едут очень долго, оператору дозвониться крайне сложно.

В службе одного из перевозчиков Styler ответили, что с ослаблением карантина это не связано, а связано с большим спросом на такси в это время. На вопрос, почему в это же время суток стоимость раньше была ниже, в службе такси ответили, что цена автоматически увеличилась из-за большого спроса.

Тем не менее, там подтвердили, что увеличение количества пассажиров вероятно связано с тем, что после ослабления карантина возросло количество рабочих мест и желающих доехать туда.

Отметим, что после введения карантина 12 марта, многие перевозчики надеялись, что стоимость услуги резко вырастет из-за остановки транспорта. Но так не произошло - спрос наоборот упал. И буквально до вчерашнего дня, многие перевозчики даже предлагали скидки и готовы были работать почти "за бензин".

Ниже список заведений, которые возобновили свою работу с 11 мая.

Фото: facebook.com/moz.ukr

Ранее мы писали, что в Киеве с 12 мая запустят дополнительные транспортные маршруты, но они, опять же таки, будут работать по спецпропускам. О полноценном запуске транспорта речь пока не идет.

Решение правительства из-за остановки общественного транспорта многие критикуют. В частности, Уляна Супрун говорит, что транспорт останавливали лишь в Ухане и частично - Хорватии. А помимо возобновления работы многих заведений, в Кабмине должны были подумать, как работникам тех же парикмахерских до этой работы добираться.

Виктор Ляшко же говорит, что транспорт остановили не потому, что он мог стать источником распространения коронавируса, а чтобы остановить миграцию населения и связанную с ней угрозу распространения болезни.