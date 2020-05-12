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В Україні продовжать карантин: 22 травня не кінець

STYLERЖиття    12.05.2020 - 09:01
В Україні продовжать карантин: 22 травня не кінець
Карантин в Україні продовжать (фото: РБК-Україна)

В Україні уряд збирається продовжити карантин після 22 травня

Карантин в Україні через коронавірус в Україні після 22 травня продовжать. Не варто розраховувати, що після цієї дати знімуть всі обмеження, уряд планує далі продовжувати обмежувальні заходи. Про це повідомив в ефірі програми "Сніданок з 1+1" прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Офіційно карантин до 22 травня, але це не кінцева дата. Ми будемо продовжувати", - сказав глава уряду.

Шмигаль зазначив, що зараз наша країна перебуває на піку захворюваності, кожен день кількість хворих стабільна, вона не збільшується.

"Сьогодні важко прогнозувати. Зараз ми перебуваємо на піку захворюваності. Ми йдемо рівно останні сім-вісім днів. У нас не збільшується кількість хворих відсотково. Ми все ще не мали жодного дня, коли кількість тих, хто одужав, перевищила чи була рівною до кількості тих, хто захворів. Це дуже важливий переломний етап, коли ми будемо розуміти, що пройшли пік", - повідомив глава Кабміну.

Нагадаємо, що карантин ввели 11 березня, потім його продовжили до 22 травня, але 11 травня в країні ввели ряд послаблень. З цього числа дозволили відвідувати парки та сквери, відкрили продовольчі магазини, салони і перукарні, а також дозволили працювати літнім майданчикам кафе і ресторанів.

Як ми раніше писали, з'явився план виходу дитячих садків і шкіл Києва з карантину.

Теги Новини України карантин
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