Супрун розкритикувала організацію роботи громадського транспорту в Україні

Уляна Супрун (фото: РБК-Україна)

Уляна Супрун прокоментувала роботу громадського транспорту в умовах карантину

Уляна Супрун прокоментувала роботу громадського транспорту в Україні під час та після ослаблення карантину. За словами колишнього керівника МОЗ, уряд обійшов стороною питання, як українцям добиратися до роботи.

Вона підкреслила, що ні в одній країні світу, навіть в тих, де було зафіксовано найвищу кількість випадків COVID-19, або в періоди пікового зростання, громадський транспорт не зупиняв роботу. Транспорт продовжував працювати з певними обмеженнями та умовами.

Повна зупинка громадського транспорту була тільки в китайському місті Ухань і частково в Хорватії. При цьому в більшості країн переглянули протоколи роботи транспорту, посилили дезінфекції та прийняли інші заходи, які дозволили істотно зменшити ризики передачі коронавірусу.

Також у багатьох країнах була зменшена кількість рейсового транспорту, відкрито вулиці і збільшено кількість велодоріжок, щоб люди більше пересувалися на велосипедах.

В метро і наземному транспорті були встановлені антисептики, змінювався графік роботи, було додано кількість вагонів для кращого дотримання дистанції у транспорті. Водіям також дозволили пропускати зупинки для збереження фізичної дистанції всередині транспорту.

"Ці заходи дозволили зменшити ризики передачі вірусу, продовжувати роботу транспорту, разом з цим уникнути транспортного колапсу в містах і великих скупчень людей", - зазначила Супрун.

У Києві метро закрилося ще 17 березня. Але люди все одно переміщалися по місту, тому можна було спостерігати безліч фото переповнених автобусів та маршруток і черги на зупинках громадського транспорту з десятками людей в очікуванні транспорту.

Супрун зазначила, що такі скупчення людей – сприятливе середовище для поширення вірусу.

"Зараз відбувається поступове зняття обмежень, але транспортне питання знову не вирішується. Крім того, відкриття метро планується на останніх етапах виходу з карантину. Знову ми ризикуємо потрапити у великий транспортний колапс, а наземний транспорт може перетворитися на величезний інкубатор вірусу, який буде курсувати по місту", - додала експерт.

За її словами, щоб відкривати громадський транспорт для всіх, потрібно провести належну підготовку. Необхідно зробити розмітки для збереження дистанції, запровадити посилену дезінфекцію, провести планування розкладу, встановити антисептики.

Нагадаємо, що Супрун закликала українців підписати петицію на установку антисептиків в київському метро.