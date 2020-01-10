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У Києві зростуть ціни на проїзд у маршрутках: скільки будемо платити

STYLERЖиття    10.01.2020 - 14:05
У Києві зростуть ціни на проїзд у маршрутках: скільки будемо платити
Ціни на проїзд у маршрутках (колаж РБК-Україна)

Підвищення цін на проїзд у маршрутках Києва очікується з 11 січня

У Києві підвищать ціни на проїзд в маршрутних автобусах, але подорожчання стосується тільки деяких столичних рейсів. В мікроавтобусах, що курсують за маршрутом № 240 і 241, вартість проїзду буде підвищена. Про це повідомляється в оголошеннях, розміщених у маршрутках.

З суботи, 11 січня, у Києві подорожчає проїзд у маршрутних мікроавтобусах. Зокрема, зростуть ціни на проїзд в маршрутках № 240 і 241, які курсують на Лісовому масиві.

"З 11 січня вартість проїзду складе 6 гривень", - йдеться в оголошеннях, які розмістили в маршрутках.

Причини подорожчання не зазначаються, а водії не можуть пояснити таке рішення.

Варто відзначити, що довжина маршруту №241 становить 3,86 км, а маршруту №240 - 5,46 км.

Прес-служба Департаменту транспортної інфраструктури КМДА повідомила виданню STYLER, що не регулює і не впливає на ціни на проїзд у маршрутках, а підвищувати вартість проїзду у комунальному громадському транспорті – не планується.

Варто відзначити, що не тільки в столиці очікується підвищення вартості проїзду. Згідно з розпорядженням виконкому міськради Дніпра, в січні проїзд у маршрутках міста подорожчає до 8 гривень.

Нагадаємо, що раніше Укрзалізниця потрапила в новий скандал.

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