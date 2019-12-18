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Рада затвердила свій кошторис у розмірі понад мільярд гривень

Новини » Політика     18.12.2019 - 14:07
Рада затвердила свій кошторис у розмірі понад мільярд гривень
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

На оплату праці Раді виділили понад 605 млн гривень

Парламент схвалив за основу і в цілому проект постанови №2614 про кошторис для парламенту на 2019 рік, передає кореспондент РБК-Україна.

За документ проголосували 324 парламентарія. Так, нардепи попереднього скликання не затвердили відповідний документ на поточний рік.

У цілому на апарат Верховної ради пішло 1 млрд 970 млн 346,7 тис. гривень.

У кошторисі передбачено:

  • 7500 грн в місяць - для компенсації вартості проїзду по Україні
  • 489 грн в місяць - на міські та міжміські телефонні розмови
  • 18200, або 19500, або 20150 грн - на компенсацію вартості житла залежно від кількості днів у місяці.

При цьому на оплату праці та нарахування зарплати в рамках законотворчої діяльності Раді виділили 605 млн 574,5 тис. грн; а на оплату комунальних послуг та енергоносіїв ВР виділили 36 млн 127,8 тис. грн.

Крім того, на парламентський канал "Рада" виділили 44 млн 331,3 тис. грн, а на держпідприємство, яке випускає офіційну парламентську газету "Голос України" - 16 млн грн.

Нагадаємо, Рада підтримала за основу та в цілому проект постанови №2609 "Про внесення змін до календарного плану проведення другої сесії Верховної ради України дев'ятого скликання", якою нардепи скасували проведення пленарних засідань з 21 по 24 січня.

Як писало РБК-Україна раніше, ВР позбавить депутатських виплат за листопад 81 народного депутата. Відповідне рішення прийняв комітет з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи парламенту.

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