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Горенюк повідомив про запуск реформи громадського транспорту

Новини » Інфраструктура     25.11.2019 - 20:08
Горенюк повідомив про запуск реформи громадського транспорту
Фото: Олександр Горенюк (facebook.com/OleksandrGoreniuk)

Зокрема, на трьох маршрутах в Одесі запустять нові автобуси

Народний депутат від "Слуги народу" Олександр Горенюк, який зараз готує реформу громадського транспорту, разом з компанією "Північтранс" запускає в Одесі автобуси, що відповідають європейським вимогам. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення нардепа у Facebook.

Як повідомляється, перевізник звернувся до Горенюка з пропозицією запустити пілот його реформи із залученням їх транспорту. Де саме будуть курсувати автобуси, вирішували жителі Суворовського району Одеси, онлайн-опитування проводилося на сторінці Горенюка в Facebook. За результатами опитування лідирували три маршруту - 232, 242 і 250. За ним і почнуть курсувати великі автобуси MAN моделі A21 Lions City. Спочатку автобусів буде 10, найближчим часом їх кількість зросте до 30 одиниць.

Такий транспорт призначений для комфортного перевезення 85 пасажирів. Всі автобуси обладнані системою клімат-контролю, літом у них не жарко, а взимку - не холодно.

Також автобуси обладнані пандусною системою для людей з обмеженими фізичними можливостями, є майданчик для дитячих колясок. Ще громадський транспорт обладнаний автоматичною системою нахилу рівня підлоги при посадці і висадці пасажирів. Вартість проїзду в автобусах не зміниться.

Також Горенюк повідомив, що активно бореться за виділення смуг в Одесі для громадського транспорту. Після його звернень місцева влада нарешті почала рухати це питання. Зараз перша смуга вже функціонує по вулиці Рішельєвській. Це дозволить громадянам, які користуються громадським транспортом, не простоювати в пробках, а з часом і в автомобілістів буде стимул частіше їздити громадським транспортом. Таким чином, місту вдасться зберегти природу та зменшити затори.

СТОП ОПИТУВАННЯ ЩОДО МАРШРУТІВ, ЗА ЯКИМИ КУРСУВАТИМУТЬ СУЧАСНІ АВТОБУСИ! Жителі Суворовського в онлайн-голосуванні...

Опубліковано Слуга Народу - Олександр Горенюк - Суворовський район Понеділок, 25 листопада 2019 р.

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