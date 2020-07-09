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Українських абітурієнтів силоміць забирають в армію замість вузу

Четвер 09 липня 2020 12:44
Українських абітурієнтів силоміць забирають в армію замість вузу
Заклик в армію (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Деякі комісаріати ігнорують постанову Кабміну

В Україні деякі комісаріати ігнорують постанову Кабміну, яке дозволило молодим від 18 до 19 років служити за бажанням, і надсилають повістки в армію.

Молоді люди, які вже побували у військкоматі, розповідають, що повертатися туди знову не хочуть, так як деяких звідти потім не випускають. Про це повідомляється в сюжеті ТСН.

У цьому році через карантин весняний призов має закінчитися до кінця липня. Вступна кампанія у вузи стартує тільки в серпні, а зараховувати абітурієнтів будуть у вересні. Тому майбутні студенти не встигають отримати відстрочку, у військкоматах цим почали користуватися.

"В окремих адміністративних одиницях, де є проблеми з виконанням призову, починаються нервові рішення в місцевих призовних комісіях", - розповів гендиректор директорату вищої освіти МОН України Олег Шаров.

Наприклад, 18-річний мешканець Коростишева прийшов поставити відмітку в обхідному листі про закінчення коледжу, натомість отримав наказ їхати з речами в армію. Плани хлопця вчитися далі військових не зацікавили.

"Я не встигаю здати ЗНО і подати документи в університет через те, що забирають", - розповів абітурієнт.

Міністерство освіти зв'язалося з Міноборони і просить дати можливість випускникам шкіл і коледжів вступати до вузів, і нагадує про постанову уряду.

Абітурієнтів насильно закликають в армію (ТСН)

Як ми раніше писали, прем'єр підкреслив, що треба дати їм можливість спокійно підготуватися до вступу.

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