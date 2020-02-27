У Києві введуть величезні штрафи: будуть ходити спецпатрулі

У Києві спеціальні патрулі будуть відслідковувати та штрафувати порушників
У Києві введуть нові штрафи, а по місту ходитимуть спеціальні патрулі, які займуться перевіркою продажу червонокнижних рослин. За які ранні квіти можуть оштрафувати, і на яку суму - в матеріалі Styler.
Такі санкції необхідні для того, щоб зберегти унікальну фауну України, адже багато несумлінних торговців щорічно намагаються нажитися, зриваючи і продаючи проліски, первоцвіти, сон-траву та інші зникаючі квітучі рослини.
Згідно з інформацією від прес-служби Києва, в столиці працюватимуть спеціальні мобільні патрулі з охорони і збереження раноцвітних рослин, метою яких буде виявлення точок продажу.
В список заборонених до збору та продажу рослин потрапили:
Влада також закликає українців відмовитися від покупки унікальних рослин. Адже покупка милого букетика неподалік від станцій метро або зупинок завдає шкоди природі України. Один вирваний пролісок - це вкрадене життя у 45 паростків.
Законом передбачено за торгівлю рослинами зі списку адміністративне покарання на суму від 1700 гривень до 3655 гривень.
Нагадаємо, що в Україні хочуть посилити покарання для порушників правил дорожнього руху. За ряд проступків можна буде поплатитися автомобілем і 85 тисячами гривень.