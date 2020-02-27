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У Києві введуть величезні штрафи: будуть ходити спецпатрулі

STYLERЖиття    27.02.2020 - 12:28
У Києві введуть величезні штрафи: будуть ходити спецпатрулі
У Києві введуть нові штрафи (фото: РБК-Україна)

У Києві спеціальні патрулі будуть відслідковувати та штрафувати порушників

У Києві введуть нові штрафи, а по місту ходитимуть спеціальні патрулі, які займуться перевіркою продажу червонокнижних рослин. За які ранні квіти можуть оштрафувати, і на яку суму - в матеріалі Styler.

Такі санкції необхідні для того, щоб зберегти унікальну фауну України, адже багато несумлінних торговців щорічно намагаються нажитися, зриваючи і продаючи проліски, первоцвіти, сон-траву та інші зникаючі квітучі рослини.

Згідно з інформацією від прес-служби Києва, в столиці працюватимуть спеціальні мобільні патрулі з охорони і збереження раноцвітних рослин, метою яких буде виявлення точок продажу.

В список заборонених до збору та продажу рослин потрапили:

  • пролісок звичайний,
  • крокус,
  • тюльпан дібровний,
  • пролісок сибірський,
  • сон-трава,
  • горицвіт весняний,
  • первоцвіт дрібний,
  • шафран сітчастий та інші.

Влада також закликає українців відмовитися від покупки унікальних рослин. Адже покупка милого букетика неподалік від станцій метро або зупинок завдає шкоди природі України. Один вирваний пролісок - це вкрадене життя у 45 паростків.

Законом передбачено за торгівлю рослинами зі списку адміністративне покарання на суму від 1700 гривень до 3655 гривень.

Нагадаємо, що в Україні хочуть посилити покарання для порушників правил дорожнього руху. За ряд проступків можна буде поплатитися автомобілем і 85 тисячами гривень.

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