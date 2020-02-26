Українцям різко підвищать пенсії: хто залишиться без надбавки

Пенсії в Україні будуть перераховані в березні після планової індексації
Пенсії в Україні різко зростуть з 1 березня 2020 року після автоматичної індексації виплат. Надбавку отримає більшість українських пенсіонерів, але багато людей залишаться без доплат. На скільки підвищать пенсії, яких категорій це торкнеться, і кому виплати не підвищать - в матеріалі Styler.
Так, за даними Міністерства соцполітики, на автоматичну індексацію можуть розраховувати такі категорії:
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Тим пенсіонерам, які отримують виплати не за законом "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" №1058, а за іншими нормами, індексація проведена не буде, пише Сьогодні.
Тим не менш, якщо після індексації у цих категорій пенсія буде менша, ніж така ж "трудова" за віком, то і її також можуть перерахувати.
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А працюючим пенсіонерам пенсію перерахують з 1 квітня 2020 року, але за умови, що вони пропрацювали офіційно не менше двох років після призначення пенсії.
За оцінками ПФУ, з урахуванням працюючих пенсіонерів, без підвищення залишаться близько 3,5 мільйона пенсіонерів.
Пенсії будуть проіндексовані з урахуванням зростання середньої зарплати в 2019 році порівняно з 2018 роком та інфляцією за 2019 рік. Згідно з підрахунками, пенсію в березні 2020 буде підвищено в середньому на 11%.
Середня пенсія в Україні дорівнює 3064 грн, після індексації вона може вирости на 306 грн (до 3370).
Нагадаємо, з 1 квітня 2020 року буде збільшено пенсійний вік для жінок з 59 до 59,5 років. А необхідний для отримання виплат за віком страховий стаж збільшився в цьому році до 27 років.