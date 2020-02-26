Українцям різко підвищать пенсії: хто залишиться без надбавки

Пенсії в Україні (колаж: РБК-Україна)

Пенсії в Україні будуть перераховані в березні після планової індексації

Пенсії в Україні різко зростуть з 1 березня 2020 року після автоматичної індексації виплат. Надбавку отримає більшість українських пенсіонерів, але багато людей залишаться без доплат. На скільки підвищать пенсії, яких категорій це торкнеться, і кому виплати не підвищать - в матеріалі Styler.

Кому 1 березня 2020 проведуть індексацію

Так, за даними Міністерства соцполітики, на автоматичну індексацію можуть розраховувати такі категорії:

пенсіонери за віком,

по інвалідності,

по втраті годувальника,

пенсіонери за вислугою років (медпрацівники, вчителі, у яких не менше 30 років стажу роботи в професії).

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Тим пенсіонерам, які отримують виплати не за законом "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" №1058, а за іншими нормами, індексація проведена не буде, пише Сьогодні.

Хто залишиться без підвищення в березні

одержувачі "соціальних пенсій", тобто ті, у кого немає страхового стажу для призначення навіть мінімальної пенсії; таких в Україні 0,7% або 51 тис. осіб.

працюючі пенсіонери,

одержувачі пенсій, яким виплати призначили в 2019 і 2020 році.

держслужбовці,

наукові працівники,

помічники народних депутатів,

одержувачі максимальних пенсій (сьогодні - 16 380 грн),

одержувачі спеціальних пенсії або довічне утримання (судді і прокурори, таких близько 3,3 тис. осіб).

Тим не менш, якщо після індексації у цих категорій пенсія буде менша, ніж така ж "трудова" за віком, то і її також можуть перерахувати.

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А працюючим пенсіонерам пенсію перерахують з 1 квітня 2020 року, але за умови, що вони пропрацювали офіційно не менше двох років після призначення пенсії.

За оцінками ПФУ, з урахуванням працюючих пенсіонерів, без підвищення залишаться близько 3,5 мільйона пенсіонерів.

На скільки зростуть пенсії

Пенсії будуть проіндексовані з урахуванням зростання середньої зарплати в 2019 році порівняно з 2018 роком та інфляцією за 2019 рік. Згідно з підрахунками, пенсію в березні 2020 буде підвищено в середньому на 11%.

Середня пенсія в Україні дорівнює 3064 грн, після індексації вона може вирости на 306 грн (до 3370).

Нагадаємо, з 1 квітня 2020 року буде збільшено пенсійний вік для жінок з 59 до 59,5 років. А необхідний для отримання виплат за віком страховий стаж збільшився в цьому році до 27 років.