В Киеве введут огромные штрафы: будут ходить спецпатрули

В Киеве введут новые штрафы (фото: РБК-Украина)

В Киеве специальные патрули будут отслеживать и штрафовать нарушителей

В Киеве введут новые штрафы, а по городу будут ходить специальные патрули, которые займутся проверкой продажи краснокнижных растений. За какие ранние цветы могут оштрафовать, и на какую сумму - в материале Styler.

Такие санкции необходимы для того, чтобы сохранить уникальную фауну Украины, ведь многие недобросовестные торговцы ежегодно пытаются нажиться, срывая и продавая подснежники, первоцветы, сон-траву и другие исчезающие цветущие растения.

Согласно информации от пресс-службы Киева, в столице будут работать специальные мобильные патрули по охране и сохранению раннецветущих растений, целью которых будет обнаружение точек продажи.

В список запрещенных к сбору и продаже растений попали:

подснежник обычный,

крокус,

тюльпан дубравный,

подснежник сибирский,

сон-трава,

горицвет весенний,

первоцвет мелкий,

шафран сетчатый и другие.

Власти также призывают украинцев отказаться от покупки уникальных растений. Ведь покупка милого букетика неподалеку от станций метро или остановок наносит вред природе Украины. Один вырванный подснежник - это украденная жизнь у 45 ростков.

Законом предусмотрено за торговлю растениями из списка административное наказание на сумму от 1700 гривен до 3655 гривен.

Напомним, что в Украине хотят ужесточить наказание для нарушителей правил дорожного движения. За ряд проступков можно будет поплатиться автомобилем и 85 тысячами гривен.