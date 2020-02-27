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В Киеве введут огромные штрафы: будут ходить спецпатрули

STYLERЖизнь    27.02.2020 - 12:28
В Киеве введут огромные штрафы: будут ходить спецпатрули
В Киеве введут новые штрафы (фото: РБК-Украина)

В Киеве специальные патрули будут отслеживать и штрафовать нарушителей

В Киеве введут новые штрафы, а по городу будут ходить специальные патрули, которые займутся проверкой продажи краснокнижных растений. За какие ранние цветы могут оштрафовать, и на какую сумму - в материале Styler.

Такие санкции необходимы для того, чтобы сохранить уникальную фауну Украины, ведь многие недобросовестные торговцы ежегодно пытаются нажиться, срывая и продавая подснежники, первоцветы, сон-траву и другие исчезающие цветущие растения.

Согласно информации от пресс-службы Киева, в столице будут работать специальные мобильные патрули по охране и сохранению раннецветущих растений, целью которых будет обнаружение точек продажи.

В список запрещенных к сбору и продаже растений попали:

  • подснежник обычный,
  • крокус,
  • тюльпан дубравный,
  • подснежник сибирский,
  • сон-трава,
  • горицвет весенний,
  • первоцвет мелкий,
  • шафран сетчатый и другие.

Власти также призывают украинцев отказаться от покупки уникальных растений. Ведь покупка милого букетика неподалеку от станций метро или остановок наносит вред природе Украины. Один вырванный подснежник - это украденная жизнь у 45 ростков.

Законом предусмотрено за торговлю растениями из списка административное наказание на сумму от 1700 гривен до 3655 гривен.

Напомним, что в Украине хотят ужесточить наказание для нарушителей правил дорожного движения. За ряд проступков можно будет поплатиться автомобилем и 85 тысячами гривен.

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