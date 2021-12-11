У Києві під час руху спалахнуло авто: реакція інших водіїв дивує (відео)

У Києві на дорозі сталася надзвичайна ситуація. Зокрема, під час руху проспектом Миколи Бажана спалахнув автомобіль.

У коментарях користувачів обурилися тим, що інші водії не прийшли на допомогу:

"Байдужість інших автомобілістів до чужого лиха вражає…", - йдеться від відео.

Раніше ми повідомляли, що в Ужгороді дві жінки влаштували розбірки через місце на парковці.

Також ми писали, що у Харкові "безпритульний" пранкер нападав на людей, які відмовили йому в милостині.