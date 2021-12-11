У Києві під час руху спалахнуло авто: реакція інших водіїв дивує (відео)
У Києві під час руху загорілось авто (Віталій Носач РБК-Україна)
У Києві на дорозі сталася надзвичайна ситуація. Зокрема, під час руху проспектом Миколи Бажана спалахнув автомобіль.
Відео опублікували в Telegram-каналі "Київ оперативний".
Так, інцидент стався вчора ввечері, 10 грудня.
Зокрема, автор допису звернув увагу, що водію довелося власноруч боротися з вогнем.
"Байдужість інших автомобілістів до чужого лиха вражає…", - йдеться від відео.
У коментарях користувачів обурилися тим, що інші водії не прийшли на допомогу:
- Шансів затушити вогнегасником таку пожежу нульова;
- Інші могли б спробувати допомогти погасити вогонь;
- Автор сидить у машині й повільно проїжджає та знімає відео на телефон і розмірковує про байдужість;
- Якби мені допомогли загасити машину, я купив би тим людям нову машину;
- Машина згоряє повністю за 3-4 хвилини.
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