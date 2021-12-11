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В Киеве во время движения загорелось авто: реакция других водителей удивляет (видео)

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Киев, Суббота 11 декабря 2021 16:18
В Киеве во время движения загорелось авто: реакция других водителей удивляет (видео) В Киеве во время движения загорелось авто (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В Киеве на дороге произошла чрезвычайная ситуация. В частности, во время движения по проспекту Николая Бажана вспыхнул автомобиль.

Видео опубликовали в Telegram-канале "Киев Оперативный".

Так, инцидент произошел вчера вечером, 10 декабря.

В частности, автор сообщения обратил внимание, что водителю пришлось собственноручно бороться с огнем.

"Равнодушие других автомобилистов к чужому бедствию поражает...", - говорится от видео.

В комментариях пользователей возмутились тем, что другие водители не пришли на помощь:

  • Шансов затушить огнетушителем такой пожар ноль;
  • Другие могли бы попытаться помочь погасить огонь;
  • Автор сидит в машине и медленно проезжает и снимает видео на телефон и размышляет о равнодушии;
  • Если бы мне помогли потушить машину, я купил бы тем людям новую машину;
  • Машина сгорает полностью за 3-4 минуты.

Ранее мы сообщали, что в Ужгороде две женщины устроили разборки из-за места на парковке.

Также мы писали, что в Харькове "бездомный" пранкер нападал на людей, которые отказали ему в милостыне.

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