В Киеве во время движения загорелось авто: реакция других водителей удивляет (видео)

В Киеве во время движения загорелось авто (Виталий Носач РБК-Украина)

В Киеве на дороге произошла чрезвычайная ситуация. В частности, во время движения по проспекту Николая Бажана вспыхнул автомобиль.

Видео опубликовали в Telegram-канале "Киев Оперативный".