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У Харкові "безпритульний" пранкер нападав на людей, які відмовили йому в милостині (відео)

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Харків, П'ятниця 03 грудня 2021 20:25
У Харкові "безпритульний" пранкер нападав на людей, які відмовили йому в милостині (відео) У Харкові "безхатченко" бив людей (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Харкові місцеві жителі помітили чоловіка, який був переодягнутий у безхатченка. Зокрема, він підходив до людей та просив милостиню, а ті хто йому відмовляв, він кидався на них і бив ногою чи замахувався палицею.

Відео опублікували в Telegram-каналі "Труха".

Так, інцидент стався 3 грудня.

"Якісь клоуни в центрі знімають новий пранк. Мамин блогер у костюмі бездомного просить милостиню, хто відмовляє - отримує", - йдеться у повідомленні.

У коментарях користувачі пишуть, що спостерігали таку ситуацію вже не вперше. Зазначається, що такий самий "безхатченко" чіплявся до перехожих біля станції метро "Історичний музей".

Окрім того, опублікували фото, на якому видно чоловіка в такому ж вбранні, але в іншій локації. Також видно, що навпроти нього була людина з камерою та штативом.

У Харкові &quot;безпритульний&quot; пранкер нападав на людей, які відмовили йому в милостині (відео)У Харкові "безхатченко" бив людей (t.me/truexanews)

Інші ж користувачі пишуть, що "безхатченка" потрібно покарати.

  • Просто деградація;
  • Який сором! Вже геть нічім зайнятись;
  • Вчора теж їх бачив;
  • Покарати їх за їхні дії;
  • 102, заява на напад та стаття за хуліганку. Більше такого робити не захоче.

Раніше ми повідомляли, що тіктокери-невдахи заради відео викрали людину у Львові.

Також ми писали, що під Києвом скандальний блогер залив авто монтажною піною.

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