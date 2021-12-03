У Харкові "безпритульний" пранкер нападав на людей, які відмовили йому в милостині (відео)

У Харкові місцеві жителі помітили чоловіка, який був переодягнутий у безхатченка. Зокрема, він підходив до людей та просив милостиню, а ті хто йому відмовляв, він кидався на них і бив ногою чи замахувався палицею.

Так, інцидент стався 3 грудня.

"Якісь клоуни в центрі знімають новий пранк. Мамин блогер у костюмі бездомного просить милостиню, хто відмовляє - отримує", - йдеться у повідомленні.

У коментарях користувачі пишуть, що спостерігали таку ситуацію вже не вперше. Зазначається, що такий самий "безхатченко" чіплявся до перехожих біля станції метро "Історичний музей".

Окрім того, опублікували фото, на якому видно чоловіка в такому ж вбранні, але в іншій локації. Також видно, що навпроти нього була людина з камерою та штативом.

У Харкові "безхатченко" бив людей (t.me/truexanews)

Інші ж користувачі пишуть, що "безхатченка" потрібно покарати.