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В Ужгороді дві жінки влаштували розбірки через місце на парковці: відео інциденту

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Ужгород, Субота 11 грудня 2021 14:42
В Ужгороді дві жінки влаштували розбірки через місце на парковці: відео інциденту В Ужгороді між двома жінками виникла суперечка (скрін з відео)
Автор: Тетяна Самарук

В Ужгороді на дорозі виникла суперечка між двома жінками, які не поділили місце на парковці. Однак, під час інциденту одна із водійок врізалась у маршрутку.

Відео у Facebook опублікував Іштван Молнар.

Так, на відео видно, як автомобіль намагається припаркуватись на вільному місці. Але там стояла жінка, яка заважала водійці це зробити.

Зокрема, вона відганяла автомобіль та била руками по капоту. Коли водійка автомобіля все ж вирішила поїхати геть, то виїжджаючи, зачепила маршрутку.

За попередніми даними, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

У коментарях користувачі вражені від вчинку містянки, яка не давала припаркуватися.

  • А що та панянка купила те місце, що вона не давала припаркуватися і створила аварійну ситуацію;
  • Потрібно було в поліцію дзвонити;
  • Потрібно було провчити ту дівчину, яка не давала припаркуватися.

Раніше ми повідомляли, що під Черкасами чоловік побив водія та розбив авто швидкої допомоги.

Також ми писали, що у Харкові "безпритульний" пранкер нападав на людей, які відмовили йому в милостині.

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