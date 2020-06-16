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У Києві на дівчину впало дерево: фото інциденту

STYLERЖиття    16.06.2020 - 21:01
У Києві на дівчину впало дерево: фото інциденту
У Києві на дівчину звалилося дерево (колаж: РБК-Україна)

У столиці України дерево впало на дівчину

У Києві сьогодні, 16 червня, на дівчину впало дерево. Інцидент стався на вулиці Гарматній. Дівчина отримала травми і її госпіталізували. Про це розповів Віктор Далюк у своєму Telegram-каналі.

На фотографіях видно, що постраждала сидить на асфальті, але травм при цьому не помітно. На місце події також приїхала швидка допомога. Один із фельдшерів бригади оглянув дівчину.

У Києві на дівчину впало дерево: фото інцидентуУ Києві на дівчину впало дерево: фото інциденту

У Києві на дівчину звалилося дерево (фото: Telegram-канал Віктора Далюка)

Судячи з фото, дерево не маленьке і дівчині пощастило, що воно не впало на неї всією вагою.

У Києві на дівчину впало дерево: фото інцидентуУ Києві на дівчину впало дерево: фото інциденту

У Києві на дівчину звалилося дерево (фото: Telegram-канал Віктора Далюка)

Нагадаємо, вчора в Києві спостерігалася серйозна негода. Столицю накрила потужна злива з градом. Крім того, був сильний вітер, який повалив дерева в трьох районах міста.

Дерева впали в Шевченківському, Оболонському і Подільському районі. Працівники КП УЗН Шевченківського району заявили, що було 8 зламаних і повалених дерев.

Варто нагадати, що при сильному вітрі необхідно бути напоготові і намагатися обходити дерева, а також хиткі будинки з ненадійними дахами.

Раніше в Дніпрі за 15 хвилин випав місячний осад. Через негоду в місті було повалено 15 дерев. Також відбулося 14 обривів ліній електротранспорту і ще 12 ліній електропостачання міськсвітла. Крім того, було пошкоджено 7 транспортних засобів місцевих жителів.

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Автор: Роман Мирончук

Теги Новини України Київ
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