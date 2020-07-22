У київському парку хулігани понівечили припарковані велосипеди: мережа прийшла в лють
Київ, Середа 22 липня 2020 16:47
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Велосипеди у Києві були понівечені в парку на Троєщині (колаж: РБК-Україна)
У парку на Троєщині хулігани понівечили велосипеди
У середу, 22 липня, вранці мешканці Троєщини виявили 15 велосипедів, які понівечені лежали на землі, недалеко від місця паркування. Дані велосипеди були прокатними і стояли на парковці вище паркану.
Пошкодження велосипедів оцінюється приблизно в 25 тисяч гривень. У даний момент шукаються свідки нічного вандалізму. Про це повідомляє "Київ Оперативний" на своїй сторінці у Facebook.
Понівечені велосипеди в парку на Троєщині (фото: facebook.com/KyivOperativ)
"Жоден з наших президентів цього не робив. З сусідніх країн теж. Це зробили наші громадяни-вандали, які напевно знають, що таке Європа. Принаймні десь чули", - йдеться в повідомленні.
Понівечені велосипеди в парку на Троєщині (фото: facebook.com/KyivOperativ)
Користувачі мережі також бурхливо відреагували на дії вандалів.
- Так, а що ви хотіли? Не з нашими людьми так це все робити. Нещодавно проїжджав у районі Індустріального мосту і бачив ці ж велики. Думаю, а де людина, яка здає їх на прокат? Приїхав додому, почитав, як і що, про так думаю недовго буде музика грати! Ну ось і перша ластівка. А що ви хотіли? Та не готові у нас люди до таких супер нанотехнологій і без нагляду!
- І ці люди хочуть в Європу. В Європі самокати електричні стоять на вулиці, і ніхто не чіпає, а тут...
- Скоти! Або один скот!
- Троєщина це не Європа!
- Шкода, що ці придуркуваті ходять з нами поруч. Але нормальних людей все одно більшість;
- І нам жити в країні з такими даунами;
- Колгосп міцнішає;
- Пропащий, тупий, народ. Біосміття, у порівнянні з іноземними державами;
- Чекаємо продовження коли їх знайдуть і змусять відпрацьовувати на громадських роботах, пішов за попкорном...
Скріншоти з Facebook
Нагадаємо, під Києвом п'яна компанія напала на ветерана АТО і його маму.
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