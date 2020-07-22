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У київському парку хулігани понівечили припарковані велосипеди: мережа прийшла в лють

Київ, Середа 22 липня 2020 16:47
У київському парку хулігани понівечили припарковані велосипеди: мережа прийшла в лють
Велосипеди у Києві були понівечені в парку на Троєщині (колаж: РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

У парку на Троєщині хулігани понівечили велосипеди

У середу, 22 липня, вранці мешканці Троєщини виявили 15 велосипедів, які понівечені лежали на землі, недалеко від місця паркування. Дані велосипеди були прокатними і стояли на парковці вище паркану.

Пошкодження велосипедів оцінюється приблизно в 25 тисяч гривень. У даний момент шукаються свідки нічного вандалізму. Про це повідомляє "Київ Оперативний" на своїй сторінці у Facebook.

У київському парку хулігани понівечили припарковані велосипеди: мережа прийшла в лють

Понівечені велосипеди в парку на Троєщині (фото: facebook.com/KyivOperativ)

"Жоден з наших президентів цього не робив. З сусідніх країн теж. Це зробили наші громадяни-вандали, які напевно знають, що таке Європа. Принаймні десь чули", - йдеться в повідомленні.

У київському парку хулігани понівечили припарковані велосипеди: мережа прийшла в лютьУ київському парку хулігани понівечили припарковані велосипеди: мережа прийшла в лють

Понівечені велосипеди в парку на Троєщині (фото: facebook.com/KyivOperativ)

Користувачі мережі також бурхливо відреагували на дії вандалів.

  • Так, а що ви хотіли? Не з нашими людьми так це все робити. Нещодавно проїжджав у районі Індустріального мосту і бачив ці ж велики. Думаю, а де людина, яка здає їх на прокат? Приїхав додому, почитав, як і що, про так думаю недовго буде музика грати! Ну ось і перша ластівка. А що ви хотіли? Та не готові у нас люди до таких супер нанотехнологій і без нагляду!
  • І ці люди хочуть в Європу. В Європі самокати електричні стоять на вулиці, і ніхто не чіпає, а тут...
  • Скоти! Або один скот!
  • Троєщина це не Європа!
  • Шкода, що ці придуркуваті ходять з нами поруч. Але нормальних людей все одно більшість;
  • І нам жити в країні з такими даунами;
  • Колгосп міцнішає;
  • Пропащий, тупий, народ. Біосміття, у порівнянні з іноземними державами;
  • Чекаємо продовження коли їх знайдуть і змусять відпрацьовувати на громадських роботах, пішов за попкорном...

У київському парку хулігани понівечили припарковані велосипеди: мережа прийшла в лють

У київському парку хулігани понівечили припарковані велосипеди: мережа прийшла в лють

Скріншоти з Facebook

Нагадаємо, під Києвом п'яна компанія напала на ветерана АТО і його маму.

Раніше в Дніпрі п'яні хулігани розгромили трамвай і побили водія.

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