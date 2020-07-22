У київському парку хулігани понівечили припарковані велосипеди: мережа прийшла в лють

Велосипеди у Києві були понівечені в парку на Троєщині (колаж: РБК-Україна)

У парку на Троєщині хулігани понівечили велосипеди

У середу, 22 липня, вранці мешканці Троєщини виявили 15 велосипедів, які понівечені лежали на землі, недалеко від місця паркування. Дані велосипеди були прокатними і стояли на парковці вище паркану.

Пошкодження велосипедів оцінюється приблизно в 25 тисяч гривень. У даний момент шукаються свідки нічного вандалізму. Про це повідомляє "Київ Оперативний" на своїй сторінці у Facebook.

Понівечені велосипеди в парку на Троєщині (фото: facebook.com/KyivOperativ)

"Жоден з наших президентів цього не робив. З сусідніх країн теж. Це зробили наші громадяни-вандали, які напевно знають, що таке Європа. Принаймні десь чули", - йдеться в повідомленні.

Понівечені велосипеди в парку на Троєщині (фото: facebook.com/KyivOperativ)

Користувачі мережі також бурхливо відреагували на дії вандалів.

Так, а що ви хотіли? Не з нашими людьми так це все робити. Нещодавно проїжджав у районі Індустріального мосту і бачив ці ж велики. Думаю, а де людина, яка здає їх на прокат? Приїхав додому, почитав, як і що, про так думаю недовго буде музика грати! Ну ось і перша ластівка. А що ви хотіли? Та не готові у нас люди до таких супер нанотехнологій і без нагляду!

І ці люди хочуть в Європу. В Європі самокати електричні стоять на вулиці, і ніхто не чіпає, а тут...

Скоти! Або один скот!

Троєщина це не Європа!

Шкода, що ці придуркуваті ходять з нами поруч. Але нормальних людей все одно більшість;

І нам жити в країні з такими даунами;

Колгосп міцнішає;

Пропащий, тупий, народ. Біосміття, у порівнянні з іноземними державами;

Чекаємо продовження коли їх знайдуть і змусять відпрацьовувати на громадських роботах, пішов за попкорном...

Скріншоти з Facebook

Нагадаємо, під Києвом п'яна компанія напала на ветерана АТО і його маму.

Раніше в Дніпрі п'яні хулігани розгромили трамвай і побили водія.