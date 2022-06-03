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У Києві вандали закидали яму після комунальників прокатними велосипедами (фото)

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Київ, П'ятниця 03 червня 2022 13:30
У Києві вандали закидали яму після комунальників прокатними велосипедами (фото) Колаж РБК-Україна: У Києві понівечили прокатні велосипеди
Автор: Світлана Мащенко

В центрі Києва вандали закидали велосипеди з сервісу Bikenow в яму, яку лишили комунальники після ремонту.

Дивіться нижче в матеріалі фото, та як реагують в сервісі байкшерінгу.

Відомо, що сталося це на вулиці Хорива, що на Подолі. У ямі лежало три велосипеди, якась урна із закладу поруч.

Двоколісні окрім механічних пошкоджень постраждали, пролежавши у воді, позаяк у Києві ввечері 2 червня був дощ.

У Києві вандали закидали яму після комунальників прокатними велосипедами (фото)У Києві вандали закидали яму після комунальників прокатними велосипедами (фото)

Фото: РБК-Україна

Як відреагували в компанії на цей випадок

"На жаль, це доволі часто є. Згадаємо Троєщину, яка також не показує себе з кращої сторони", - розповіли Styler в компанії Bikenow.

Оскільки випадок стався в центрі, про закриття пунктів паркування наразі не йдеться.

"Подол - це центр. Закривати центр - ні. Будемо мати надію, що це відбулось один раз. Якщо встановимо, хто так поводиться з нашим транспортом, обов’язково напишемо заяву до поліції", - додали в пресслужбі.

В керівництві Bikenow зазначають, що найчастіше велосипеди ламають, здають на метал або намагаються перепродати, перефарбувавши фірмові кольори.

Найпроблемніший район для байкшерінгу - Троєщина

Так, 6 травня сервіс прокату знову закрив свої парковки в житловому масиві. В компанії зіткнулися зі старими проблемами.

"Ми не надаємо транспорт там, де його нищать та діє безвідповідальність. Дякуємо за розуміння!" - йшлося в повідомленні.

У Києві вандали закидали яму після комунальників прокатними велосипедами (фото)

Фото: facebook.com/bikenow.com.ua

У кінці квітня в компанії попереджували, що наступний навмисно зламаний чи зіпсований велосипед поставить крапку в прокаті транспорту на Троєщині. Тоді велосипед розібрали на запчастини у Деснянському районі.

Улітку 2021-го сервіс вже забороняв паркування велосипедів на Троєщині. Так само припиняли його й у 2018-му.

Раніше ми писали, що у Києві хулігани топили прокатні велосипеди у фонтані.

Крім того повідомлялося, що в київському парку хулігани понівечили припарковані велосипеди.

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