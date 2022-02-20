У Луцьку горе-мати кинула в лікарні маленьку доньку. Жінку вже позбавляли прав щодо 8 дітей
У Луцьку жінка прийшла до лікарні з півторарічною донькою і просто залишила її в приймальному відділенні, заявивши працівникам медзакладу, що не має коштів на утримання дитини.
Про це передає "12 канал" у Telegram-каналі.
Після інциденту, який стався у Волинській обласній інфекційній лікарні ще 18 лютого, жінку почали шукати.
Пізніше вдалося з'ясувати, що для матері, яка кинула дочку, такий вчинок - не рідкість.
Так, виявилося, що уродженка Володимира 1984 року народження перед цим була позбавлена права опіки та піклування щодо восьми її дітей.
Уточнюється, що покинута дівчинка здорова, її залишили в лікарні з працівниками ювенальної превенції.
Начальниця сектору ювеналів області Інна Остапович пізніше зазначила у коментарі ІА "Волинь Post", що вдалося знайти бабусю дівчинки.
Саму ж маму малечі в розшук не оголошували, оскільки вона сама покинула дитину, яка згодом була передана відповідним службам.
"Відповідні служби про цю маму знають", - додала Остапович.
Мати кинула маленьку доньку в лікарні Луцька. Виявилося, що перед цим її позбавили права опіки щодо 8 дітей (фото: t.me/channel12vol)
Раніше повідомлялося, що в Донецькій області мати кинула 2-річного сина в чужому місті на вулиці та пішла пиячити.
Також ми писали про те, що перед цим під Одесою 22-річна мати залишила в пологовому будинку вже другу дитину.