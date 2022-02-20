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У Луцьку горе-мати кинула в лікарні маленьку доньку. Жінку вже позбавляли прав щодо 8 дітей

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Луцьк, Неділя 20 лютого 2022 08:25
У Луцьку горе-мати кинула в лікарні маленьку доньку. Жінку вже позбавляли прав щодо 8 дітей Фото: у Луцьку мати залишила дитину в лікарні, пішла і не поверталася
Автор: Володимир Костирін

У Луцьку жінка прийшла до лікарні з півторарічною донькою і просто залишила її в приймальному відділенні, заявивши працівникам медзакладу, що не має коштів на утримання дитини.

Про це передає "12 канал" у Telegram-каналі.

Після інциденту, який стався у Волинській обласній інфекційній лікарні ще 18 лютого, жінку почали шукати.

Пізніше вдалося з'ясувати, що для матері, яка кинула дочку, такий вчинок - не рідкість.

Так, виявилося, що уродженка Володимира 1984 року народження перед цим була позбавлена права опіки та піклування щодо восьми її дітей.

Уточнюється, що покинута дівчинка здорова, її залишили в лікарні з працівниками ювенальної превенції.

Начальниця сектору ювеналів області Інна Остапович пізніше зазначила у коментарі ІА "Волинь Post", що вдалося знайти бабусю дівчинки.

Саму ж маму малечі в розшук не оголошували, оскільки вона сама покинула дитину, яка згодом була передана відповідним службам.

"Відповідні служби про цю маму знають", - додала Остапович.

У Луцьку горе-мати кинула в лікарні маленьку доньку. Жінку вже позбавляли прав щодо 8 дітей

Мати кинула маленьку доньку в лікарні Луцька. Виявилося, що перед цим її позбавили права опіки щодо 8 дітей (фото: t.me/channel12vol)

Раніше повідомлялося, що в Донецькій області мати кинула 2-річного сина в чужому місті на вулиці та пішла пиячити.

Також ми писали про те, що перед цим під Одесою 22-річна мати залишила в пологовому будинку вже другу дитину.

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Луцьк Ювенальна служба
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