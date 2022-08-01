У Харкові п'яна горе-мати лежала на вулиці: поруч сидів переляканий малюк
У Харкові поліція виявила жінку напідпитку на вулиці. Вона лежала абсолютно п'яна на землі. А поруч з нею знаходилася дитина.
Деталі розповіли на сторінці поліції Харківської області в Facebook.
У неділю пізно ввечері в поліцію надійшов дзвінок з повідомленням, про те, що в Слобідському районі на вулиці лежить жінка і поруч з нею знаходиться маленький хлопчик.
Патрульна поліція прибула за вказаною адресою і виявила 37-річну жінку в стані сильного алкогольного сп'яніння.
Жінка була в такому стані, що просто кинула напризволяще свого шестирічного сина. Пояснити співробітникам поліції і ювенальної превенції вона нічого не могла.
Хлопчик розповів співробітникам правоохоронних органів, що живе з мамою удвох. Ніяких близьких родичів у сім'ї не виявилося. Співробітники ювенальної превенції прийняли рішення передати дитину до медичного закладу.
Зараз малюк знаходиться в лікарні - його оглянули лікарі і його життю нічого не загрожує.
А ось 37-річна харків'янка буде притягнута до адміністративної відповідальності - за невиконання батьківських обов'язків.
Поліцейські ювенальної превенції склали протокол про адміністративне порушення за ст.184 (Невиконання батьками або особами, які їх заміщують, обов'язків щодо виховання дітей) кодексу України про адміністративні порушення.
До речі, раніше ми розповідали про те, що у Кривому Розі ледь не потонула дитина - люди навколо поводилися неадекватно і заважали рятувальникам.
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