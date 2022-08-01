У Харкові п'яна горе-мати лежала на вулиці: поруч сидів переляканий малюк

У Харкові поліція виявила жінку напідпитку на вулиці. Вона лежала абсолютно п'яна на землі. А поруч з нею знаходилася дитина.

Деталі розповіли на сторінці поліції Харківської області в Facebook.

У неділю пізно ввечері в поліцію надійшов дзвінок з повідомленням, про те, що в Слобідському районі на вулиці лежить жінка і поруч з нею знаходиться маленький хлопчик.

Патрульна поліція прибула за вказаною адресою і виявила 37-річну жінку в стані сильного алкогольного сп'яніння.

Жінка була в такому стані, що просто кинула напризволяще свого шестирічного сина. Пояснити співробітникам поліції і ювенальної превенції вона нічого не могла.

Хлопчик розповів співробітникам правоохоронних органів, що живе з мамою удвох. Ніяких близьких родичів у сім'ї не виявилося. Співробітники ювенальної превенції прийняли рішення передати дитину до медичного закладу.

Зараз малюк знаходиться в лікарні - його оглянули лікарі і його життю нічого не загрожує.

А ось 37-річна харків'янка буде притягнута до адміністративної відповідальності - за невиконання батьківських обов'язків.

Поліцейські ювенальної превенції склали протокол про адміністративне порушення за ст.184 (Невиконання батьками або особами, які їх заміщують, обов'язків щодо виховання дітей) кодексу України про адміністративні порушення.