ua ru
Пн, 01 серпня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Харкові п'яна горе-мати лежала на вулиці: поруч сидів переляканий малюк

Новость на русском →
Харків, Понеділок 01 серпня 2022 19:47
У Харкові п'яна горе-мати лежала на вулиці: поруч сидів переляканий малюк У Харкові п'яна мати лежала на вулиці, а поруч сидів її син (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

У Харкові поліція виявила жінку напідпитку на вулиці. Вона лежала абсолютно п'яна на землі. А поруч з нею знаходилася дитина.

Деталі розповіли на сторінці поліції Харківської області в Facebook.

У неділю пізно ввечері в поліцію надійшов дзвінок з повідомленням, про те, що в Слобідському районі на вулиці лежить жінка і поруч з нею знаходиться маленький хлопчик.

Патрульна поліція прибула за вказаною адресою і виявила 37-річну жінку в стані сильного алкогольного сп'яніння.

Жінка була в такому стані, що просто кинула напризволяще свого шестирічного сина. Пояснити співробітникам поліції і ювенальної превенції вона нічого не могла.

Хлопчик розповів співробітникам правоохоронних органів, що живе з мамою удвох. Ніяких близьких родичів у сім'ї не виявилося. Співробітники ювенальної превенції прийняли рішення передати дитину до медичного закладу.

У Харкові п'яна горе-мати лежала на вулиці: поруч сидів переляканий малюкЗараз малюк знаходиться в лікарні - його оглянули лікарі і його життю нічого не загрожує.

А ось 37-річна харків'янка буде притягнута до адміністративної відповідальності - за невиконання батьківських обов'язків.

Поліцейські ювенальної превенції склали протокол про адміністративне порушення за ст.184 (Невиконання батьками або особами, які їх заміщують, обов'язків щодо виховання дітей) кодексу України про адміністративні порушення.

У Харкові п'яна горе-мати лежала на вулиці: поруч сидів переляканий малюк

До речі, раніше ми розповідали про те, що у Кривому Розі ледь не потонула дитина - люди навколо поводилися неадекватно і заважали рятувальникам.

А ще писали про те, що у парку Мелітополя виявили тіло закатованої дівчинки.

Читайте РБК-Україна в Google News
происшествие горе-мать
LITE
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя