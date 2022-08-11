У Києві в Маріїнському парку лежала в устілку п'яна жінка, а її 5-річний син грався поруч
У центрі Києва в Маріїнському парку на вулиці Грушевського помітили п'яну в устілку жінку, яка не могла стояти на ногах, а разом з нею був маленький хлопчик, який залишився без нагляду. Небайдужі громадяни викликали правоохоронців.
Про це 11 серпня передали в прес-службі поліції Києва.
На місце прибув наряд правоохоронців та ювенальні поліцейські Печерського управління.
"Очевидці події повідомили, що жінка прийшла до парку не сама, а з дитиною. Ми знайшли 5-річного сина жінки, який грався без нагляду неподалік. Саме він і розповів нам, що проживає разом із мамою у Печерському районі столиці на вулиці Кловський узвіз", - розповів начальник сектора ювенальної поліції Печерського управління поліції Володимир Дем'яненко.
Сама жінка була в стані сильного алкогольного сп'яніння, і нічого взагалі пояснити не могла.
У столичному Маріїнському парку п'яна жінка залишила 5-річного сина без нагляду (фото: facebook.com/UA.KyivPolice)
Як з'ясувалося, у дитини крім матері немає близьких родичів. Тому було прийнято рішення поки передати хлопчика в медичний заклад.
Стосовно 41-річної киянки поліцейські склали два адмінпротоколи:
- за ст. 184 КУпАП - невиконання батьками або особами, які їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей, що тягне за собою попередження або накладення штрафу від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян,
- і за ст. 178 КУпАП - розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв у заборонених законом місцях або поява в громадських місцях у п'яному вигляді, за що передбачено накладення штрафу від 1 до 5 неоподатковуваних "мінімалок".
"Наразі соцпрацівники перевіряють умови проживання родини та приймуть рішення щодо подальшого перебування дитини", - додали в поліції.
На п'яну жінку склали 2 адмінпротоколи, а її сина передали лікарям (фото: facebook.com/UA.KyivPolice)
Раніше повідомлялося, що на початку серпня в Харкові п'яна горе-мати лежала на вулиці, а поруч з нею сидів переляканий 6-річний син.
Нагадаємо також, що в лютому в Луцьку жінка кинула в лікарні маленьку доньку, та як з'ясувалося пізніше, горе-матір вже позбавляли прав на 8 дітей.