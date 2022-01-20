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У Києві влаштували величезне звалище біля станції метро "Харківська"

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Київ , Четвер 20 січня 2022 22:33
У Києві влаштували величезне звалище біля станції метро "Харківська" Колаж РБК-Україна: у Києві влаштували гігантське звалище
Автор: Роман Мирончук

У Дарницькому районі Києва невідомі влаштували величезне звалище на вулиці Колекторній біля станції метро "Харківська". Ймовірно, сміття сюди звозили протягом тривалого часу.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці "Стоп корупції".

На гігантському звалищі лежать залишки будматеріалів, пінопласт, камені і шматки бетону в мішках. Є також офісні крісла та інші старі меблі.

У Києві влаштували величезне звалище біля станції метро &quot;Харківська&quot;У Києві влаштували величезне звалище біля станції метро &quot;Харківська&quot;

У Києві влаштували гігантське звалище недалеко від станції метро "Харківська" (фото: Telegram-канал "Типовий Київ")

"У Києві в 300 метрах від метро "Харківська" ділки розгорнули гігантське звалище. При цьому призначення земельної ділянки - для культурно-оздоровчих потреб і спортивних цілей", - йдеться в повідомленні.

У Києві влаштували величезне звалище біля станції метро &quot;Харківська&quot;

У Києві влаштували гігантське звалище недалеко від станції метро "Харківська" (фото: Telegram-канал "Типовий Київ")

На відео також видно, що на це звалище вантажні автомобілі активно звозять нове будівельне сміття. Крім того, там також багато і легкових авто. Хтось навіть приїхав з причепом.

За словами активіста, також на звалище везуть відходи з асфальтного заводу. Коли їх скидають, то екскаватором відразу ж засипають в озеро, щоб не було ніяких слідів.

Нагадаємо, в Національному заповіднику "Хортиця" виявили звалище хімічних відходів. Активісти виявили велику кількість мішків і контейнерів під відкритим небом недалеко від однієї з турбаз.

Ми також писали про те, що в Києві продавці новорічних ялинок позбулися від них цинічним способом.

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