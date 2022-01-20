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В Киеве устроили огромную свалку возле станции метро "Харьковская"

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Киев, Четверг 20 января 2022 22:33
В Киеве устроили огромную свалку возле станции метро "Харьковская" Коллаж РБК-Украина: в Киеве устроили гигантскую свалку
Автор: Роман Мирончук

В Дарницком районе Киева неизвестные устроили огромную свалку на улице Коллекторной возле станции метро "Харьковская". Вероятно, мусор сюда свозили в течение длительного времени.

Об этом сообщается на Facebook-странице "Стоп коррупции".

На гигантской свалке лежат остатки стройматериалов, пенопласт, камни и куски бетона в мешках. Есть также офисные кресла и другая старая мебель.

В Киеве устроили огромную свалку возле станции метро &quot;Харьковская&quot;В Киеве устроили огромную свалку возле станции метро &quot;Харьковская&quot;

В Киеве устроили гигантскую свалку недалеко от станции метро "Харьковская" (фото: Telegram-канал "Типичный Киев")

"В Киеве в 300 метрах от метро "Харьковская" дельцы развернули гигантскую свалку. При этом предназначение земельного участка - для культурно-оздоровительных нужд и спортивных целей", - говорится в сообщении.

В Киеве устроили огромную свалку возле станции метро &quot;Харьковская&quot;

В Киеве устроили гигантскую свалку недалеко от станции метро "Харьковская" (фото: Telegram-канал "Типичный Киев")

На видео также видно, что на эту свалку грузовые автомобили активно свозят новый строительный мусор. Кроме того, там также много и легковых авто. Кто-то даже приехал с прицепом.

По словам активиста, также на свалку везут отходы из асфальтного завода. Когда их сбрасывают, то экскаватором сразу же засыпают в озеро, чтобы не было никаких следов.

Напомним, в национальном заповеднике "Хортица" обнаружили свалку химических отходов. Активисты обнаружили большое количество мешков и контейнеров под открытым небом недалеко от одной из турбаз.

Мы также писали о том, что в Киеве продавцы новогодних елок избавились от них циничным способом.

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