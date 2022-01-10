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У Києві продавці новорічних ялинок позбулися їх цинічним способом (відео)

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Київ, Понеділок 10 січня 2022 09:16
У Києві продавці новорічних ялинок позбулися їх цинічним способом (відео) Фото: у Києві продавці ялинок від них позбавляються (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Києві продавці новорічних ялинок позбулися їх цинічним способом. Дерева просто викинули на звалище, не знімаючи навіть ціну і упаковку.

Про це повідомляється в сюжеті ТСН.

Непотрібні нікому ялинки

Так, за Мінським масивом люди побачили гору непроданих сосен, які лежать кинуті на звалищі. Продавці не зняли з дерев навіть ціни. Деякі новорічні красуні упаковані в пластик, всі вони без святкового декору, а це значить, що не були використані за призначенням.

Лісник Микола Супрун, який збирає тут дрова для печі, розповідає, що ялинки привозять масово вночі або рано вранці. Микола Васильович вважає, що дерева можна було б використовувати з користю.

"Такого раніше ніколи не було. Як же так можна", - обурюється лісник.

Як відомо, в столиці є і пункт прийому ялинок, також їх дуже люблять вживати в їжу тварини із зоопарків.

Пункти прийому ялинок

Нагадаємо, що в Києві з 4 січня почали збирати ялинки на переробку. Пункти прийому вже працюють.

У пунктах утилізації дерева подрібнюють на тріску, яка використовується для мульчування лунок вічнозелених рослин.

Минулого року в пункти утилізації здали 6,5 тисячі ялинок.

Тут карта розташування пунктів, а тут - перелік адрес.

Нагадаємо, що у Києві продавці залишили гору нерозпроданих дорогущих ялинок просто на вулиці.

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