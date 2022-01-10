У Києві продавці новорічних ялинок позбулися їх цинічним способом (відео)
У Києві продавці новорічних ялинок позбулися їх цинічним способом. Дерева просто викинули на звалище, не знімаючи навіть ціну і упаковку.
Про це повідомляється в сюжеті ТСН.
Непотрібні нікому ялинки
Так, за Мінським масивом люди побачили гору непроданих сосен, які лежать кинуті на звалищі. Продавці не зняли з дерев навіть ціни. Деякі новорічні красуні упаковані в пластик, всі вони без святкового декору, а це значить, що не були використані за призначенням.
Лісник Микола Супрун, який збирає тут дрова для печі, розповідає, що ялинки привозять масово вночі або рано вранці. Микола Васильович вважає, що дерева можна було б використовувати з користю.
"Такого раніше ніколи не було. Як же так можна", - обурюється лісник.
Як відомо, в столиці є і пункт прийому ялинок, також їх дуже люблять вживати в їжу тварини із зоопарків.
Пункти прийому ялинок
Нагадаємо, що в Києві з 4 січня почали збирати ялинки на переробку. Пункти прийому вже працюють.
У пунктах утилізації дерева подрібнюють на тріску, яка використовується для мульчування лунок вічнозелених рослин.
Минулого року в пункти утилізації здали 6,5 тисячі ялинок.
Тут карта розташування пунктів, а тут - перелік адрес.