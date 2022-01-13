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У Національному заповіднику "Хортиця" виявили звалище хімічних відходів

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Хортиця, Запорізька область, Четвер 13 січня 2022 13:58
У Національному заповіднику "Хортиця" виявили звалище хімічних відходів На Хортиці виявили звалище отрутохімікатів (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

У Запорізькій області на території Національного заповідника острова Хортиця виявили звалище з невідомими отрутохімікатами.

Активісти знайшли велику кількість мішків і контейнерів просто неба недалеко від однієї з турбаз.

Про це повідомляється в групі "Наш острів" на Facebook.

Велика частина мішків і контейнерів пошкоджені. На фото видно, що всередині знаходиться невідомий отруйний фіолетовий порошок.

Також на бочках і контейнерах зазначено, що всередині знаходяться небезпечні гербіциди.

Активісти відразу ж написали звернення в Запорізьку обласну міську адміністрацію і звернулися до керівництва заповідника.

У Національному заповіднику &quot;Хортиця&quot; виявили звалище хімічних відходівУ Національному заповіднику &quot;Хортиця&quot; виявили звалище хімічних відходівУ Національному заповіднику &quot;Хортиця&quot; виявили звалище хімічних відходівУ Національному заповіднику &quot;Хортиця&quot; виявили звалище хімічних відходівУ Національному заповіднику &quot;Хортиця&quot; виявили звалище хімічних відходівУ Національному заповіднику &quot;Хортиця&quot; виявили звалище хімічних відходівУ Національному заповіднику &quot;Хортиця&quot; виявили звалище хімічних відходів

На острові Хортиця виявили звалище отрутохімікатів

Генеральний директор Національного заповідника "Хортиця" Максим Остапенко розповів у коментарі для порталу "061"про те, що на місце події вже виїхали співробітники заповідника.

"Наші співробітники прийшли, перевірили, склали акт і відповідні листи в міську комісію з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій в ДСНС.

Питання небезпечних відходів - це питання комісії з надзвичайних ситуацій, і ми попросимо місто на це відреагувати, тому що ми не знаємо, що це за хімічні речовини, їх походження", - підкреслив Остапенко.

Станом на 13 січня активісти повідомили, що відходи були вивезені з території заповідника і відповідні органи тепер з'ясовують, хто міг залишити це звалище в екологічно чистому місці на Хортиці.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, у Криму море несподівано стало жовтого кольору.

А також розповідали про те, що експерт зробив лякаючий прогноз про воду до 2050 року - доведеться купувати в інших країн.

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