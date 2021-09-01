ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Києві посилять контроль за карантином: знову запрацюють мобільні групи

Новость на русском →
Києва, Середа 01 вересня 2021 21:39
У Києві посилять контроль за карантином: знову запрацюють мобільні групи Фото: поліція в Києві перевіряє дотримання карантинних обмежень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

У Києві посилено стежитимуть за виконанням правил карантину, і на вулиці столиці знову виведуть мобільні групи контролю за протиепідемічним режимом, оскільки роз'яснювальні роботи не приносять відчутного результату.

Про це 1 вересня розповів начальник ГУ Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан в ефірі каналу "Україна 24".

За його словами, в першу чергу робота таких груп відновиться в навчальних закладах - в школах і вишах, де відсьогодні стартував освітній процес і почалося навчання.

Рубан зазначив, що зараз кожна школа володіє алгоритмом дій у разі виявлення заражених COVID-19.

Також він звернув увагу на важливість максимально проводити вакцинацію, особливо поки Київ відноситься до "зеленої" зони карантину.

"Це потрібно компілювати з навчанням, організовувати пропаганду щодо вакцинації, Про заходи, які повинні бути обов'язково - дистанція, масочний режим в окремих групах і щоденний контроль стану здоров'я", - додав керівник столичної Держпродспоживслужби.

Як резюмував Рубана, звичайні роз'яснювальні заходи за фактом - не дуже ефективні, нерідко ігноруються чи порушуються, а "люди дійсно вже забули, що таке хвороба".

"Ми в Києві фіксуємо незначне збільшення захворюваності. Але у двох регіонах України зафіксовано можливий перехід у "жовту" зону, яка буде в майбутньому і в Києві. Тому необхідно підвищити відповідальність і адміністрацій, і батьків дітей", - говорить чиновник.

Роботу мобільних груп з контролю за протиепідемічним режимом, за дорученням мера столиці, відновлять з наступного тижня, розповів Рубан.

Раніше повідомлялося, що у разі локдауну киянам заблокують транспортні карти, але деякі зможуть обійти заборону.

Нагадаємо, перед цим у серпні в КМДА розповіли, чи будуть вводити локдаун у Києві найближчим часом.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ
LITE
Свято 1 вересня: що строго робити в цей день, головні прикмети, у кого іменини
Свято 1 вересня: що строго робити в цей день, головні прикмети, у кого іменини