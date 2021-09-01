В Киеве усилят контроль за карантином: снова заработают мобильные группы

В Киеве будут усиленно следить за выполнением правил карантина, и на улицы столицы снова выведут мобильные группы контроля за противоэпидемическим режимом, так как разъяснительные работы не приносят ощутимого результата.

Об этом 1 сентября рассказал начальник ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан в эфире канала " Украина 24 ".

По его словам, в первую очередь работа таких групп возобновится в учебных заведениях - в школах и вузах, где с сегодняшнего дня стартовал образовательный процесс и началась учеба.

Рубан отметил, что сейчас каждая школа обладает алгоритмом действий в случае выявления зараженных COVID-19.

Также он обратил внимание на важность максимально проводить вакцинацию, особенно пока Киев относится к "зеленой" зоне карантина.

"Это нужно компилировать с обучением, организовывать пропаганду по вакцинации, о мерах, которые должны быть обязательно - дистанция, масочный режим в отдельных группах и ежедневный контроль состояния здоровья", - добавил руководитель столичной Госпродпотребслужбы.

Как резюмировал Рубана, обычные разъяснительные мероприятия по факту - не очень эффективны, нередко игнорируются или нарушаются, а "люди действительно уже забыли, что такое болезнь".

"Мы в Киеве фиксируем незначительное увеличение заболеваемости. Но в двух регионах Украины зафиксирован возможный переход в "желтую" зону, которая будет в будущем и в Киеве. Поэтому необходимо повысить ответственность и администраций, и родителей детей", - говорит чиновник.

Работу мобильных групп по контролю за противоэпидемическим режимом, по поручению мэра столицы, возобновят со следующей недели, рассказал Рубан.