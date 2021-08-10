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У КМДА розповіли, чи будуть зараз вводити локдаун у Києві

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Київ, Вівторок 10 серпня 2021 11:59
У КМДА розповіли, чи будуть зараз вводити локдаун у Києві Фото: в Києві поки не будуть вводити локдаун (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

У КМДА розповіли, чи будуть зараз вводить жорсткий карантин у місті. Передумов для введення локдауну поки немає.

Про це повідомив перший заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Олексій Кулеба, передає РБК-Україна, посилаючись на прес-службу КМДА.

Разом з тим, він заявив, що влада не хоче, щоб третя хвиля застала столицю зненацька, тому готуються за всіма напрямами.

"Передумов для запровадження суворого карантину сьогодні в Києві немає", - повідомив Кулеба.

Київська влада змінила механізм видачі спецперепусток на транспорт. Відтепер це можна зробити онлайн.

Нагадаємо, Київ запустив систему отримання спецперепусток. Стало відомо, як це можна оформити.

Зазначимо, в КМДА розповіли, хто отримає перепустку на транспорт в Києві в разі локдауну.

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