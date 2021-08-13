ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Києві в тролейбусі помітили чоловіка у суперзахисті: "мабуть, вже хворів" (фото)

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 13 серпня 2021 17:38
У Києві в тролейбусі помітили чоловіка у суперзахисті: "мабуть, вже хворів" (фото) Колаж РБК-Україна: чоловік у суперзахисті в тролейбусі
Автор: Тетяна Самарук

У Києві в тролейбусі помітили чоловіка, який був одягнений у суперзахист.

Про це повідомляє "Типове Голосієво" у Facebook.

Так, інцидент стався у столичному тролейбусі №30.

На фото видно, що обличчя пасажира було прикрите захисним прозорим екран-щитком. Також під ним була тканина, схожа на марлю, у якій були прорізи для очей.

Окрім того, на чоловікові були захисні рукавички.

"30 тролейбус. Мабуть, уже хворів. Та більше ризикувати не хоче", - йдеться у дописі під фото

У Києві в тролейбусі помітили чоловіка у суперзахисті: &quot;мабуть, вже хворів&quot; (фото)Фото: у столичному тролейбусі помітили чоловіка у суперзахисті (facebook.com/glsvkyiv)

Раніше ми повідомляли, що у Харкові кондуктор влаштувала в трамваї скандал. Зокрема, жінка у грубій манері пояснювала людям, як користуватися електронними квитками. Кондуктор лаялась на пенсіонерів та говорила, що вони їй набридли.

Також у Києві водій не пустив у маршрутку жінку з п'ятьма дітьми. Він аргументував це тим, що у нього двоє дверей, а не три.

Згодом, свій вчинок 60-річний водій пояснив тим, що побоявся за життя маленької дитини.

Читайте РБК-Україна в Google News
маршрутка тролейбус
LITE
Свято 13 серпня: що суворо заборонено робити напередодні Маковія, у кого день ангела
Свято 13 серпня: що суворо заборонено робити напередодні Маковія, у кого день ангела