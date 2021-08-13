У Києві в тролейбусі помітили чоловіка у суперзахисті: "мабуть, вже хворів" (фото)

У Києві в тролейбусі помітили чоловіка, який був одягнений у суперзахист.

Про це повідомляє "Типове Голосієво" у Facebook .

Так, інцидент стався у столичному тролейбусі №30.

На фото видно, що обличчя пасажира було прикрите захисним прозорим екран-щитком. Також під ним була тканина, схожа на марлю, у якій були прорізи для очей.

Окрім того, на чоловікові були захисні рукавички.

"30 тролейбус. Мабуть, уже хворів. Та більше ризикувати не хоче", - йдеться у дописі під фото

Фото: у столичному тролейбусі помітили чоловіка у суперзахисті (facebook.com/glsvkyiv)