У Києві в тролейбусі помітили чоловіка у суперзахисті: "мабуть, вже хворів" (фото)
У Києві в тролейбусі помітили чоловіка, який був одягнений у суперзахист.
Про це повідомляє "Типове Голосієво" у Facebook.
Так, інцидент стався у столичному тролейбусі №30.
На фото видно, що обличчя пасажира було прикрите захисним прозорим екран-щитком. Також під ним була тканина, схожа на марлю, у якій були прорізи для очей.
Окрім того, на чоловікові були захисні рукавички.
"30 тролейбус. Мабуть, уже хворів. Та більше ризикувати не хоче", - йдеться у дописі під фото
Фото: у столичному тролейбусі помітили чоловіка у суперзахисті (facebook.com/glsvkyiv)
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