У Києві водій не пустив у маршрутку жінку з п'ятьма дітьми: "у мене лише двоє верей" (фото)
У Києві водій не пустив у маршрутку жінку з п'ятьма дітьми, одна з яких була у візочку.
Про це у Facebook розповіла Валерія Сорочан, яка стала свідком інциденту.
Так, інцидент стався, 21 липня, на маршруті №590.
Як розповіла очевидиця, жінку з малюком і прогулянковою коляскою водій маршрутки не пустив у салон. Попри те, що маршрутці був вільний майданчик для колясок ззаду.
Також вона додала, що водій заявив, що у нього двоє дверей, а не три.
Фото: водій не пустив у маршрутку жінку з дітьми (facebook.com/valeria.sorochan)
Як пише 44.ua, представник компанії-перевізника "Універсал-транс" повідомили, що за кермом транспортного засобу був водій з 40-річним стажем.
Зокрема, свій вчинок 60-річний водій пояснив тим, що побоявся за життя маленької дитини.
Окрім того, він зазначив, що з жінкою було ще четверо малолітніх дітей від семи до 12 років.
У коментарях користувачі пишуть, що вражені від вчинку водія.
- Бачили в 401 маршрутці, як водій задніми дверима затиснув коляску і почав кричати на жінку, мовляв, можна ворушитися не як сонна муха;
- Взагалі-то з коляскою, дитячим самокатом і, тим більше валізою зобов'язані пускати. Ніде немає обмежень;
- Він просто хам!;
- Він возить людей і говорить телефоном в той самий час постійно. А на зауваження пасажирів верещить і висаджує.
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