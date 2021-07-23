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У Києві водій не пустив у маршрутку жінку з п'ятьма дітьми: "у мене лише двоє верей" (фото)

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Київ, П'ятниця 23 липня 2021 20:55
У Києві водій не пустив у маршрутку жінку з п'ятьма дітьми: "у мене лише двоє верей" (фото) Колаж РБК-Україна: у Києві водій не пустив маршрутку жінку з дітьми
Автор: Тетяна Самарук

У Києві водій не пустив у маршрутку жінку з п'ятьма дітьми, одна з яких була у візочку.

Про це у Facebook розповіла Валерія Сорочан, яка стала свідком інциденту.

Так, інцидент стався, 21 липня, на маршруті №590.

Як розповіла очевидиця, жінку з малюком і прогулянковою коляскою водій маршрутки не пустив у салон. Попри те, що маршрутці був вільний майданчик для колясок ззаду.

Також вона додала, що водій заявив, що у нього двоє дверей, а не три.

У Києві водій не пустив у маршрутку жінку з п'ятьма дітьми: &quot;у мене лише двоє верей&quot; (фото)У Києві водій не пустив у маршрутку жінку з п'ятьма дітьми: &quot;у мене лише двоє верей&quot; (фото)У Києві водій не пустив у маршрутку жінку з п'ятьма дітьми: &quot;у мене лише двоє верей&quot; (фото)У Києві водій не пустив у маршрутку жінку з п'ятьма дітьми: &quot;у мене лише двоє верей&quot; (фото)Фото: водій не пустив у маршрутку жінку з дітьми (facebook.com/valeria.sorochan)

Як пише 44.ua, представник компанії-перевізника "Універсал-транс" повідомили, що за кермом транспортного засобу був водій з 40-річним стажем.

Зокрема, свій вчинок 60-річний водій пояснив тим, що побоявся за життя маленької дитини.

Окрім того, він зазначив, що з жінкою було ще четверо малолітніх дітей від семи до 12 років.

У коментарях користувачі пишуть, що вражені від вчинку водія.

  • Бачили в 401 маршрутці, як водій задніми дверима затиснув коляску і почав кричати на жінку, мовляв, можна ворушитися не як сонна муха;
  • Взагалі-то з коляскою, дитячим самокатом і, тим більше валізою зобов'язані пускати. Ніде немає обмежень;
  • Він просто хам!;
  • Він возить людей і говорить телефоном в той самий час постійно. А на зауваження пасажирів верещить і висаджує.

Раніше ми повідомляли, що під Одесою молодь влаштувала дискотеку у міській маршрутці.

Також у Києві в автобусі звалилася частина даху.

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