В Киеве в троллейбусе заметили мужчину в суперзащите: "видимо, уже болел" (фото)

В Киеве в троллейбусе заметили мужчину, который был одет в суперзащиту.

Об этом сообщает "Типичное Голосеево" в Facebook .

Так, инцидент произошел в столичном троллейбусе №30.

На фото видно, что лицо пассажира было прикрыто защитным прозрачным экран-щитком. Также под ним была ткань, похожая на марлю, у которой были прорези для глаз.

Кроме того, на мужчине были защитные перчатки.

"30 троллейбус. Видимо, уже болел. Но больше рисковать не хочет", - говорится в заметке под фото

Фото: в столичном троллейбусе заметили мужчину в суперзащите (фото facebook.com/glsvkyiv)