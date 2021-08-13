В Киеве в троллейбусе заметили мужчину в суперзащите: "видимо, уже болел" (фото)
В Киеве в троллейбусе заметили мужчину, который был одет в суперзащиту.
Об этом сообщает "Типичное Голосеево" в Facebook.
Так, инцидент произошел в столичном троллейбусе №30.
На фото видно, что лицо пассажира было прикрыто защитным прозрачным экран-щитком. Также под ним была ткань, похожая на марлю, у которой были прорези для глаз.
Кроме того, на мужчине были защитные перчатки.
"30 троллейбус. Видимо, уже болел. Но больше рисковать не хочет", - говорится в заметке под фото
Фото: в столичном троллейбусе заметили мужчину в суперзащите (фото facebook.com/glsvkyiv)
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