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Школярки з відео "Батько наш Бандера" розвіяли пропаганду росЗМІ: вчителька нас підтримала

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Вівторок 19 жовтня 2021 14:13
Школярки з відео "Батько наш Бандера" розвіяли пропаганду росЗМІ: вчителька нас підтримала Діти розповіли правду про пісню (скріншот з YouTube)
Автор: Людмила Жукова

Львівські школярки, які прославилися виконанням пісні "Батько наш Бандера" на уроках, розповіли, як все було насправді. Відзначимо, що в російських ЗМІ написали, що діти таким способом "тролили" вчительку, але все виявилося зовсім не так.

Про все школярки розповіли в прямому ефірі на телеканалі NTA.

Дівчатка розповіли, що близько місяця тому вони почали співати композицію, через те, що вона їм дуже подобалася. Також її записали і в ТікТок.

"На уроці історії я вирішила зняти це відео і опублікувати його у своєму ТікТок. Далі воно розлетілося по різних пабліках і Telegram-каналах і набуло великої популярності, особливо в Росії", - розповіла школярка.

За словами однієї з дівчаток, вони були в шоці, коли дізналися, що про них говорять на росТВ.

"Ми хочемо сказати, що ЗМІ почали поширювати неправдиву інформацію про нашу вчительку з історії, яка - навпаки, нас підтримувала і допомагала здійснити цю ідею", - розповіла дівчинка.

Як уточнила одна зі школярок, якраз на цьому уроці вчителька їм розповідала про Романа Шухевича, Степана Бандеру ОУН і УПА.

Раніше ми повідомляли, що під Києвом школярі виконали гімн Росії.

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