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У Києві будують 10-поверховий "храмовий комплекс" з апартаментами: перші фото

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Київ , П'ятниця 10 вересня 2021 07:51
У Києві будують 10-поверховий "храмовий комплекс" з апартаментами: перші фото Колаж РБК-Україна: у Києві будують 10-поверховий "храмовий комплекс"
Автор: Роман Мирончук

У Києві біля станції метро "Славутич" почали будувати десятиповерховий "храмовий комплекс" з апартаментами. Дозвіл на будівництво Державна архітектурно-будівельна інспекція видала компанії "Столичний актив" 31 серпня.

Про це повідомляють "Наші гроші".

Новий комплекс буде знаходиться в Дарницькому районі Києва за адресою вул.Зарічна, 45. У ньому буде налічуватися 176 апартаментів.

У Києві будують 10-поверховий &quot;храмовий комплекс&quot; з апартаментами: перші фото

Проєкт комплексу (фото: nashigroshi.org)

Будівництво заплановано на ділянці площею 1,07 га в зоні охоронюваного ландшафту. Цільове призначення землі - для будівництва, експлуатації та обслуговування храму Святого євангеліста Іоанна Богослова.

У Києві будують 10-поверховий &quot;храмовий комплекс&quot; з апартаментами: перші фотоУ Києві будують 10-поверховий &quot;храмовий комплекс&quot; з апартаментами: перші фото

Будівництво комплексу (фото: lun.ua)

Варто зазначити, що цей храм вже побудований. При цьому його звели в 2016 році.

У Києві будують 10-поверховий &quot;храмовий комплекс&quot; з апартаментами: перші фотоУ Києві будують 10-поверховий &quot;храмовий комплекс&quot; з апартаментами: перші фото

Будівництво комплексу (фото: lun.ua)

Нагадаємо, у селі Крюківщина Київської області відбувається активна забудова. При цьому на 12 ЖК немає жодної нової школи. Тепер діти змушені вчиться в коридорах, бібліотеках, актових залах.

Вчителі проводять лінійки в дві черги. Заняття в школі також проходить у дві зміни, і закінчуються після восьмої вечора.

Раніше повідомлялося про те, що запуск метро на Виноградар знову відкладається. Генеральний підрядник робіт просить перенести терміни дії договору з КП "Київський метрополітен".

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