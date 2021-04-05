У Києві стартував жорсткий локдаун: як працює метро за спецперепустками

Про нові суворі обмеження щодо транспорту оголосив раніше мер столиці Віталій Кличко.

"Весь громадський транспорт - і наземний і метро - буде працювати за спеціальними перепустками. Тобто виключно для перевезення працівників підприємств критично важливої інфраструктури", - заявив Кличко.

У понеділок, 5 квітня ажіотажу в метро не спостерігається. Працівники муніципальної охорони перевіряють спеціальні перепустки на вході в метрополітен. Звичайно людей у вагонах небагато.

Черг біля перевіряючих також не спостерігається. Проходять пасажири досить швидко.

В Києві метро працює за спецперепустками (фото: РБК-Україна)