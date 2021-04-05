В Киеве стартовал жесткий локдаун: как работает метро по спецпропускам

В Киеве с 5 апреля ограничили работу общественного транспорта и метро. Теперь в наземный и подземный транспорт можно попасть только по специальным пропускам.
Ниже в нашем материале смотрите, как пускают в метро 5 апреля.
О новых строгих ограничениях по поводу транспорта объявил ранее мэр столицы Виталий Кличко.
"Весь общественный транспорт - и наземный и метро - будет работать по специальным пропускам. То есть исключительно для перевозки работников предприятий критически важной инфраструктуры", - заявил Кличко.
В понедельник, 5 апреля ажиотажа в метро не наблюдается. Сотрудники муниципальной охраны проверяют специальные пропуска на входе в метрополитен. Естественно, людей в вагонах немного.
Очередей возле проверяющих также не наблюдается. Проходят пассажиры достаточно быстро.
Напомним, с 5 апреля в Киеве ужесточили карантинные ограничения. В частности, не будут работать школы и детские сады.