Київ з 5 квітня посилює локдаун: закривають школи і садочки
Через важку ситуацію з коронавірусом локдаун в Києві посилять з 5 квітня. Якщо не вжити радикальних заходів, може статися колапс медичної системи.
Про це в ефірі "Україна 24" заявив мер Києва Віталій Кличко.
За його словами, тенденції до поліпшення ситуації в місті зараз немає. Більш того, спостерігається тенденція до колапсу медичної системи.
"Київ таки запровадить більш жорсткі обмеження. У нас немає іншого вибору, інакше будуть сотні смертей щодня. З понеділка, 5 квітня, столиця закриває всі школи і дитячі садочки", - заявив Кличко.
Він додав, що заклади громадського харчування продовжать працювати на доставку або на винос, а продуктові ярмарки з 1 квітня скасовуються. Крім того, він закликав правоохоронців контролювати дотримання карантинних обмежень.
Також з 5 квітня в столиці вводяться спеціальні перепустки для пасажирів громадського транспорту. Нові обмеження стосуються і метро. Таким чином, будуть перевозити тільки працівників підприємств критично важливої інфраструктури.
За словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, найбільш важка ситуація спостерігається сьогодні в Києві і Одесі.