Київ з 5 квітня посилює локдаун: закривають школи і садочки

Через важку ситуацію з коронавірусом локдаун в Києві посилять з 5 квітня. Якщо не вжити радикальних заходів, може статися колапс медичної системи.

Про це в ефірі " Україна 24 " заявив мер Києва Віталій Кличко.

За його словами, тенденції до поліпшення ситуації в місті зараз немає. Більш того, спостерігається тенденція до колапсу медичної системи.

"Київ таки запровадить більш жорсткі обмеження. У нас немає іншого вибору, інакше будуть сотні смертей щодня. З понеділка, 5 квітня, столиця закриває всі школи і дитячі садочки", - заявив Кличко.

Він додав, що заклади громадського харчування продовжать працювати на доставку або на винос, а продуктові ярмарки з 1 квітня скасовуються. Крім того, він закликав правоохоронців контролювати дотримання карантинних обмежень.