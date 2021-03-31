ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Київ з 5 квітня посилює локдаун: закривають школи і садочки

Новость на русском → Київ, Середа 31 березня 2021 15:30
Київ з 5 квітня посилює локдаун: закривають школи і садочки Фото: Віталій Кличко (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Через важку ситуацію з коронавірусом локдаун в Києві посилять з 5 квітня. Якщо не вжити радикальних заходів, може статися колапс медичної системи.

Про це в ефірі "Україна 24" заявив мер Києва Віталій Кличко.

За його словами, тенденції до поліпшення ситуації в місті зараз немає. Більш того, спостерігається тенденція до колапсу медичної системи.

"Київ таки запровадить більш жорсткі обмеження. У нас немає іншого вибору, інакше будуть сотні смертей щодня. З понеділка, 5 квітня, столиця закриває всі школи і дитячі садочки", - заявив Кличко.

Він додав, що заклади громадського харчування продовжать працювати на доставку або на винос, а продуктові ярмарки з 1 квітня скасовуються. Крім того, він закликав правоохоронців контролювати дотримання карантинних обмежень.

Також з 5 квітня в столиці вводяться спеціальні перепустки для пасажирів громадського транспорту. Нові обмеження стосуються і метро. Таким чином, будуть перевозити тільки працівників підприємств критично важливої інфраструктури.

За словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, найбільш важка ситуація спостерігається сьогодні в Києві і Одесі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство Київ Карантин Локдаун
NEWS
Київ з 5 квітня посилює локдаун: закривають школи і садочки
Київ з 5 квітня посилює локдаун: закривають школи і садочки
DAILY
Гід з вакцин. Що потрібно знати про щеплення від COVID в Україні
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Гід з вакцин. Що потрібно знати про щеплення від COVID в Україні