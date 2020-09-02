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У Києві вандал "атакував" найбільший прапор України (фото)

Київ, Середа 02 вересня 2020 22:09
У Києві вандал "атакував" найбільший прапор України (фото)
У Києві вандал "відзначився" біля найбільшого прапора України (колаж РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Хулігана передали правоохоронцям

У Києві чоловік намагався зламати освітлення на території нового меморіалу на Печерську біля підніжжя флагштока, де встановлено найбільший прапор України. Вандала вдалося затримати прямо "на гарячому".

Про це 2 вересня передає "Муніципальна Варта Києва" на Facebook-сторінці.

Хулігана біля освітлювальних елементів помітили співробітники муніципальної охорони. Вони припинили дії неадеквата, після чого передали чоловіка в руки правоохоронців.

"Перший акт вандалізму біля найбільшого в Україні Державного Прапора!
Чоловік на фото перепив горілки та вирішив, що настав час для пригод. Нищив елементи освітлення у підніжжя прапора. Затриманий на гарячому", - йдеться в повідомленні.

Також бійці зазначили, що всі дії щодо затримання хулігана були вчинені виключно в рамках чинного законодавства України.

У Києві вандал &quot;атакував&quot; найбільший прапор України (фото)У Києві вандал &quot;атакував&quot; найбільший прапор України (фото)У Києві вандал &quot;атакував&quot; найбільший прапор України (фото)

У Києві затримали вандала, який "відзначився" біля найбільшого в Україні прапора (фото: facebook.com/MunicipalnaVarta(

В мережі такий акт вандалізму викликав масу обурених коментарів. Юзери вигадують "покарання" для хулігана і змагаються у винахідливості.

У Києві вандал &quot;атакував&quot; найбільший прапор України (фото)У Києві вандал &quot;атакував&quot; найбільший прапор України (фото)У Києві вандал &quot;атакував&quot; найбільший прапор України (фото)У Києві вандал &quot;атакував&quot; найбільший прапор України (фото)

Фото: скрін коментарів facebook.com/MunicipalnaVarta

Нагадаємо, що нещодавно у Києві вандали осквернили скульптуру про Голодомор, після чого один з головних символів Музею було демонтовано для проведення реставрації.

Також повідомлялося, що раніше під Луганськом чоловік спалив прапор України, і в мережу потрапило фото вандала.

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