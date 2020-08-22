У Києві підняли найбільший прапор України: як це було (відео)

У Києві підняли найбільший в Україні прапор (фото: скріншот з відео)

Державний прапор України тепер можна побачити з будь-якої точки Києва

У Києві підняли найбільший прапор України в країні - урочистий захід ввечері 22 серпня транслювали онлайн.

Прапор майорить на висоті близько 90 метрів, а кріпиться полотнище розміром 16 на 24 метри на флагштоці вагою 32 тонни. Мер Києва Віталій Кличко опублікував у Facebook відео події.

Державний прапор рекордсмен підняли на київських пагорбах на території нового меморіалу недалеко від Печерської лаври та біля парку Слави з монументом Батьківщина-мати. Прапор можна побачити вдень і вночі з будь-якої точки міста завдяки встановленим елементам підсвічування.

Подію приурочено до Дня Прапора та Дня Незалежності України, які святкуються 23 і 24 серпня відповідно.

Почесними гостями церемонії стали ветерани АТО, громадські діячі, представники дипломатичного корпусу, відомі українські спортсмени та культурні діячі, політики та представники бізнесу.

"Багато часу і багато зусиль треба було, щоб втілити цей проект. Щоб над столицею України майорів наш державний прапор. Так, не все було просто. Але цей день настав! Ми підіймаємо найвищий і найбільший прапор України – один із головних символів держави", - цитує Кличка прес-служба КМДА.

Найбільший в країні флагшток побудували за кошти меценатів.

Відео: У Києві підняли найбільший прапор України 22 серпня

Раніше ми писали про те, що у Крим запустили гігантський прапор України на червоно-чорних кулях.

Нагадаємо також, що нещодавно над Донецьком запустили величезний прапор України, і бойовики обстрілювали його 20 хвилин.