Під Львовом чоловік облаштував приватний цвинтар: "я ховаю тут п'яту частину львів'ян!"

На околиці Львова чоловік облаштував приватний цвинтар і захопив для цього частину садово-городніх кооперативів. У своє виправдання львів'янин повідомив, що через коронавірус катастрофічно не вистачає місця на місцевому кладовищі й він вже звертався до міської ради.

Заради кладовища зруйнували сади та городи

У поліцію звернулися з колективною заявою учасники садово-городнього кооперативу в Рясне-Руську. Вони повідомили, що місцевий житель самовільно захопив їх землі та організував на них приватне кладовище. Поховання людей проводяться вже кілька років на комерційній основі. У заяві також зазначено, що місцевий житель захопив землю без відома і згоди садівників.

"Люди тут вирощували дерева, обробляли землю, як могли. Он дивіться: тут було дерево, і тут було дерево, а тут троянда була – це ж видно. Все знищили, щоб зробити могили", - розповіла одна з садівників.

На території незаконного кладовища поліція виявила 360 поховань і 40 склепів. Виявляється, садові ділянки знаходяться поруч зі старим непрацюючим кладовищем.

Приватна похоронна фірма працює вже давно

Як повідомляє видання Zaxid.net, приватний підприємець-62-річний місцевий житель Ярослав Мартинів. Після скандалу він заявив, що не збирається відмовлятися від похоронної діяльності й пояснив, що змушений був проводити поховання на захопленій землі через ігнорування влади.

"А де я повинен був ховати? Я ховаю п'яту частину львів'ян! Мені ніде було людей ховати, на вулиці коронавірус, смертність збільшилася вдвічі. Я написав звернення до міської ради з розширення кладовища. Два роки минуло, я відповіді так і не отримав. Мені було ніде ховати, і я сунувся самовільно. Я всім писав. Вони не відповіли, а люди вмирають, на вулиці коронавірус, люди плачуть, діти плачуть, де ховати?"- пояснив Мартинів.

Землю захопив, але податки платить

Він додав, що платить всі податки зі своєї діяльності і його контора працює вже багато років. Особливої пікантності ситуації додає те, що Мартинів прописаний у Львові на вулиці Шевченка.

У цій же квартирі прописані 35-річний Іван Мартинів, який багато років працює в органах поліції, і 36-річний Юрій Мартинів, який зараз працює детективом в Національному антикорупційному бюро.

Правоохоронні органи відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 197-1 Кримінального кодексу України – самовільне зайняття земельної ділянки. Порушнику тепер загрожує штраф від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або шість місяців арешту.

Під Львовом підприємець захопив землю, щоб ховати людей