Під Львовом чоловік облаштував приватний цвинтар: "я ховаю тут п'яту частину львів'ян!"
На околиці Львова чоловік облаштував приватний цвинтар і захопив для цього частину садово-городніх кооперативів. У своє виправдання львів'янин повідомив, що через коронавірус катастрофічно не вистачає місця на місцевому кладовищі й він вже звертався до міської ради.
Деталі розповіли в пресслужбі поліції Львівської області.
Заради кладовища зруйнували сади та городи
У поліцію звернулися з колективною заявою учасники садово-городнього кооперативу в Рясне-Руську. Вони повідомили, що місцевий житель самовільно захопив їх землі та організував на них приватне кладовище. Поховання людей проводяться вже кілька років на комерційній основі. У заяві також зазначено, що місцевий житель захопив землю без відома і згоди садівників.
"Люди тут вирощували дерева, обробляли землю, як могли. Он дивіться: тут було дерево, і тут було дерево, а тут троянда була – це ж видно. Все знищили, щоб зробити могили", - розповіла одна з садівників.
На території незаконного кладовища поліція виявила 360 поховань і 40 склепів. Виявляється, садові ділянки знаходяться поруч зі старим непрацюючим кладовищем.
Приватна похоронна фірма працює вже давно
Як повідомляє видання Zaxid.net, приватний підприємець-62-річний місцевий житель Ярослав Мартинів. Після скандалу він заявив, що не збирається відмовлятися від похоронної діяльності й пояснив, що змушений був проводити поховання на захопленій землі через ігнорування влади.
"А де я повинен був ховати? Я ховаю п'яту частину львів'ян! Мені ніде було людей ховати, на вулиці коронавірус, смертність збільшилася вдвічі. Я написав звернення до міської ради з розширення кладовища. Два роки минуло, я відповіді так і не отримав. Мені було ніде ховати, і я сунувся самовільно. Я всім писав. Вони не відповіли, а люди вмирають, на вулиці коронавірус, люди плачуть, діти плачуть, де ховати?"- пояснив Мартинів.
Землю захопив, але податки платить
Він додав, що платить всі податки зі своєї діяльності і його контора працює вже багато років. Особливої пікантності ситуації додає те, що Мартинів прописаний у Львові на вулиці Шевченка.
У цій же квартирі прописані 35-річний Іван Мартинів, який багато років працює в органах поліції, і 36-річний Юрій Мартинів, який зараз працює детективом в Національному антикорупційному бюро.
Правоохоронні органи відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 197-1 Кримінального кодексу України – самовільне зайняття земельної ділянки. Порушнику тепер загрожує штраф від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або шість місяців арешту.
Під Львовом підприємець захопив землю, щоб ховати людей
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Рівному на єврейському кладовищі влаштували велопарк.
А також розповідали про те, що на Прикарпатті підлітки розбили могили на кладовищі й зняли це на відео.