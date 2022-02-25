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У Києві співробітники магазину виливають пиво і віддають на пляшки для коктейлів "Молотова"

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Київ, П'ятниця 25 лютого 2022 17:58
У Києві співробітники магазину виливають пиво і віддають на пляшки для коктейлів "Молотова" Фото: Магазин в Києві жертвує пляшками заради коктейлів Молотова (Getty Images)
Автор: Світлана Мащенко

У Києві співробітники одного з пивних магазинів віддають пляшки на коктейлі "Молотова" бійцям з територіальної оборони.

Такою інформацією поділився нардеп Олексій Гончаренко

"Пишуть дописувачі. На Виноградарі співробітники пивного магазину прямо у дворі виливають пиво і віддають пляшки пацанам з тероборони для коктейлів Молотова. Наш народ не перемогти!" - написав він.

Як зробити коктейль "Молотова" своїми руками

Зробіть горючу суміш: 2/3 бензин, 1/3 мастило.

Можна додати: "серебрянку" (підвищує температуру горіння), пінопласт (як "прилипач", його треба розчинити в ацетоні, потім влити в пляшку).

Для гніту треба 50 см тканини (бавовни!). Її щільно втрамбовують в горловину, аби не розлився коктейль.

Як заповнювати? Пляшку на 2/3 залити горючою сумішшю, 1/3 залишити для випаровування. Саме ці пари і вибухнуть.

У Києві співробітники магазину виливають пиво і віддають на пляшки для коктейлів &quot;Молотова&quot;

Раніше ми писали також, що українець голими руками намагався зупинити колону ворожої техніки.

Також повідомлялося, що "ковідну тисячу" тепер можна витратити на допомогу українській армії.

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