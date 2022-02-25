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В Киеве сотрудники магазина выливают пиво и отдают на бутылки для коктейлей "Молотова"

Новина українською →
Киев, Пятница 25 февраля 2022 17:58
В Киеве сотрудники магазина выливают пиво и отдают на бутылки для коктейлей "Молотова" Фото: Магазин в Киеве жертвует бутылками ради коктейлей Молотова (Getty Images)
Автор: Светлана Мащенко

В Киеве сотрудники одного из пивных магазинов отдают бутылки на коктейли "Молотова" бойцам из территориальной обороны.

Такой информацией поделился нардеп Алексей Гончаренко

"Пишут подписчики. На Виноградаре сотрудники пивного магазина прямо во дворе выливают пиво и отдают бутылки пацанам из терробороны для коктейлей Молотова. Наш народ не победить!" - написал он.

Как сделать коктейль "Молотова" своими руками

Сделайте горючую смесь: 2/3 бензин, 1/3 техническое масло.

Можно добавить: "серебрянку" (повышает температуру горения), пенопласт (как "прилипатель", его нужно растворить в ацетоне, затем влить в бутылку).

Для гнета надо 50 см ткани (хлопка!). Ее плотно утрамбовывают в горловину, чтобы не разлился коктейль.

Как заполнять? Бутылку на 2/3 залить горючей смесью, 1/3 оставить для испарения. Именно эти пары и взорвутся.

В Киеве сотрудники магазина выливают пиво и отдают на бутылки для коктейлей &quot;Молотова&quot;

Ранее мы писали также, что украинец голыми руками пытался остановить колонну вражеской техники.

Также сообщалось, что "ковидную тысячу" теперь можно потратить на помощь украинской армии.

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