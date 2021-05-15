У Києві співробітник ПриватБанку з подільником підірвали банкомат і вкрали гроші: обидва - колишні зеки

Як з'ясувалося, обидва підривники мали судимості.

У поліції поінформували, що стежили за чоловіками та знали про наміри скоїти злочин.

Злодії для вибуху банкомату, розташованого при вході в один з магазинів, використовували газову суміш. Після вибуху банкомат загорівся, а від ударної сили вилетіло і розбилося скло вітрини супермаркету.

У Києві підірвали банкомат "Приватбанку" на Воскресенці (фото: facebook.com/dtp.kiev.ua)

Після пограбування з вибухом правоохоронці оголосили план "Перехоплення", і незабаром нальотчики були затримані - спецназівці зловили їх недалеко від місця події, на вулиці Петра Вершигори.

Чоловіки навіть не встигли витратити викрадені з банкомата гроші.

"Відомо, що оперативники стежили за ними довгий час і знали про плани чоловіків на суботній ранок. Попередньо, обидва вже були судимі за злочини", - йдеться в повідомленні.

У Києві співробітник ПриватБанку з подільником підірвали банкомат фото: facebook.com/dtp.kiev.ua)