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У Києві співробітник ПриватБанку з подільником підірвали банкомат і вкрали гроші: обидва - колишні зеки

Автор: Володимир Костирін

У Києві двоє чоловіків підірвали банкомат "ПриватБанку", і викрали гроші. Інцидент стався в суботу рано вранці в Дніпровському районі столиці на Воскресенці. Зловмисників, серед яких був працівник цього банку, вдалося оперативно розшукати та затримати.

Про це 15 травня передає "dtp.kiev.ua"на сторінці в Facebook.

Як з'ясувалося, обидва підривники мали судимості.

У поліції поінформували, що стежили за чоловіками та знали про наміри скоїти злочин.

Злодії для вибуху банкомату, розташованого при вході в один з магазинів, використовували газову суміш. Після вибуху банкомат загорівся, а від ударної сили вилетіло і розбилося скло вітрини супермаркету.

У Києві підірвали банкомат "Приватбанку" на Воскресенці (фото: facebook.com/dtp.kiev.ua)

Після пограбування з вибухом правоохоронці оголосили план "Перехоплення", і незабаром нальотчики були затримані - спецназівці зловили їх недалеко від місця події, на вулиці Петра Вершигори.

Чоловіки навіть не встигли витратити викрадені з банкомата гроші.

"Відомо, що оперативники стежили за ними довгий час і знали про плани чоловіків на суботній ранок. Попередньо, обидва вже були судимі за злочини", - йдеться в повідомленні.

У Києві співробітник ПриватБанку з подільником підірвали банкомат фото: facebook.com/dtp.kiev.ua)

Раніше повідомлялося, що влітку у Вінниці затримали підозрюваних у підриві банкоматів по всій Україні.

Також ми писали про те, що в Києві шахрай крав з посилок прямо у відділенні "Нової пошти", і з'явилося відео злочину.

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