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У Вінниці затримали підозрюваних у підриві банкоматів по всій країні

Вінниця, Середа 29 липня 2020 13:42
У Вінниці затримали підозрюваних у підриві банкоматів по всій країні
Автор: Андрій Козловський

Зловмисники підривали банкомати на території чотирьох областей

Сьогодні, 29 липня, у Вінниці правоохоронці затримали угрупування, яке займалось підривом банкоматів з метою заволодіння грішми. Свої навички злочинці "відточували" протягом двох останніх років.

Про це повідомляє прес-служба Департаменту карного розшуку.

Як повідомляється, у результаті спецоперації затримали трьох крадіїв готівки з банкоматів. Вони були спіймані "на гарячому" після невдалої спроби підірвати банкомат у Вінниці.

Також відомо, що зловмисники підривали банкомати на території чотирьох областей. За встановленими епізодами збиток становить понад 3 млн гривень.

"На сьогодні встановлено причетність останніх до 3 крадіжок з банкоматів на території Донецької області, 4 замахів на вчинення аналогічних злочинів на території Вінницької та по 1 крадіжці в Кіровоградській і Луганській", - повідомили у відомстві.

Фото: затримання зловмисників (facebook.com/DKRpolice)

Нагадаємо, у Подільському районі Києва невідомі підірвали вуличний банкомат, забрали звідти касети з готівкою та втекли.

Крім того, у Харківській області невідомі намагалися підірвати банкомат, проте заволодіти грошовими коштами їм не вдалося.

Також в Миколаєві невідомі проникли у відділення банку, підірвали банкомат і викрали з нього понад чверть мільйона гривень.

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