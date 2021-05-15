В Киеве сотрудник ПриватБанка с подельником подорвали банкомат и украли деньги: оба - бывшие зэки

Как выяснилось, оба подрывника имели судимости.

В полиции проинформировали, что следили за мужчинами и знали о намерениях совершить преступление.

Воры для взрыва банкомата, расположенного при входе в один из магазинов, использовали газовую смесь. После взрыва банкомат загорелся, а от ударной силы вылетело и разбилось стекло витрины супермаркета.

В Киеве взорвали банкомат "ПриватБанка" на Воскресенке (фото: facebook.com/dtp.kiev.ua)

После ограбления со взрывом правоохранители объявили план "Перехват", и вскоре налетчики были задержаны - спецназовцы поймали их недалеко от места происшествия, на улице Петра Вершигоры.

Мужчины даже не успели потратить похищенные из банкомата деньги.

"Известно, что оперативники следили за ними долгое время и знали о планах мужчин на субботнее утро. Предварительно, оба уже были судимы за преступления", - говорится в сообщении.

В Киеве сотрудник ПриватБанка с подельником подорвали банкомат фото: facebook.com/dtp.kiev.ua)